Кружево вернулось в моду: как составить стильный образ с кружевными вещами (фото)

Если выбрать трендовый крой, то ваш лук с кружевом привлечет все взгляды

Многие модные тренды возвращаются. Так случилось и с кружевом. Однако важно выбирать актуальные фасоны, чтобы составлять действительно удачные образы.

Как стильно носить кружево в 2023 году? Подробнее об этом говорится в блоге стилистки anna.le.nova в Instagram.

По словам стилистки, на долгое время о кружеве все забыли, оно утратило свою актуальность и почти не использовалось в образах. Однако сегодня кружево возвращается в моду, правда, с видоизмененной фактурой и новыми правилами стилизации.

Стилистка называет три главные тенденции, связанные с кружевом:

Качественное актуальное кружево не должно быть сильно эластичным.

Кружево приобретает более оригинальные формы, текстуры и узоры.

Кружево сегодня используют в достаточно неожиданных и провокативных комбинациях.

Стильные образы с кружевом

Актуальны кружевные платья, юбки, костюмы и брюки. Вы можете составить летние образы с ноткой романтикой или сочетать кружевные изделия с более брутальными атрибутами.

И черное, и бело

Летние наряды

Эффектные костюмы

Роскошные платья

Черный всегда уместен

Необычные сочетания

Кружево вернулось в моду

Соблазнительные наряды

Легкость и воздушность

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья в моде летом 2023 года. Модницы полюбили их за легкость и воздушность. А еще мы писали, какие джинсы оказались на пике модных трендов и как грамотно вплести их в летние аутфиты.