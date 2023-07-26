Кружево вернулось в моду: как составить стильный образ с кружевными вещами (фото)
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Если выбрать трендовый крой, то ваш лук с кружевом привлечет все взгляды
Многие модные тренды возвращаются. Так случилось и с кружевом. Однако важно выбирать актуальные фасоны, чтобы составлять действительно удачные образы.
Как стильно носить кружево в 2023 году? Подробнее об этом говорится в блоге стилистки anna.le.nova в Instagram.
По словам стилистки, на долгое время о кружеве все забыли, оно утратило свою актуальность и почти не использовалось в образах. Однако сегодня кружево возвращается в моду, правда, с видоизмененной фактурой и новыми правилами стилизации.
Стилистка называет три главные тенденции, связанные с кружевом:
- Качественное актуальное кружево не должно быть сильно эластичным.
- Кружево приобретает более оригинальные формы, текстуры и узоры.
- Кружево сегодня используют в достаточно неожиданных и провокативных комбинациях.
Стильные образы с кружевом
Актуальны кружевные платья, юбки, костюмы и брюки. Вы можете составить летние образы с ноткой романтикой или сочетать кружевные изделия с более брутальными атрибутами.
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