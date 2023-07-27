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Их следует избегать: прически, которые делают вас старше своих лет (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Короткие стрижки – тренд сезона Новость обновлена 27 июля 2023, 08:07
Короткие стрижки – тренд сезона. Фото santeplusmag.com

Чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно простой смены стрижки.

Не всегда легко изменить свой внешний вид, и все же стрижка является ключом к более молодому виду, особенно в возрасте за 50. Не следует упускать из виду влияние прически, ведь она может полностью изменить лицо и сделать вас моложе.

Многие из тех, кто решил изменить свой стиль, совершают некоторые ошибки в стиле, которые делают старше своих лет, пишет santeplus. Рассказываем, какие стрижки следует избегать, чтобы оставаться молодой, а также делимся советами по удачной прическе.

Три стрижки, которые старят:

  • Слишком длинные волосы - с возрастом локоны теряют свой блеск и густоту, кончики пересыхают и, в конечном счете, длинные волосы становятся неприглядными.
  • Гладкие и плоские стрижки — потеря объема и блеска волос не позволяет получить красивый результат и привлекает внимание к признакам старения.
  • Неподходящее окрашивание — слишком темный или слишком однородный цвет будет контрастировать с цветом лица и подчеркивать морщины.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать стрижку, которая лучше всего соответствует вашему типу фигуры и вашим вкусам, и пойти к своему парикмахеру, чтобы "творить чудеса". Делимся несколькими модными идеями причесок.

  • Укоротите для большего объема — короткие стрижки или стрижки средней длины создают иллюзию объема.
  • Обрамление лица — очень важно структурировать стрижку, работая с разными длинами. Пряди должны повторять контур лица, чтобы смягчить черты и привлечь внимание к вашим сильным сторонам.
  • Челка для маскировки морщин — хорошо подобранная челка может помочь скрыть лоб, который является одним из мест, наиболее отмеченных морщинами
  • Выберите подходящий цвет — обязательно оставайтесь в тонах, близких к вашему натуральному цвету, чтобы он гармонировал с цветом вашей кожи.
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50
прически для женщин за 50

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.

Теги:
#Прическа #Стрижка