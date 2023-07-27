Их следует избегать: прически, которые делают вас старше своих лет (фото)

Чтобы выглядеть моложе и свежее, достаточно простой смены стрижки.

Не всегда легко изменить свой внешний вид, и все же стрижка является ключом к более молодому виду, особенно в возрасте за 50. Не следует упускать из виду влияние прически, ведь она может полностью изменить лицо и сделать вас моложе.

Многие из тех, кто решил изменить свой стиль, совершают некоторые ошибки в стиле, которые делают старше своих лет, пишет santeplus. Рассказываем, какие стрижки следует избегать, чтобы оставаться молодой, а также делимся советами по удачной прическе.

Три стрижки, которые старят:

Слишком длинные волосы - с возрастом локоны теряют свой блеск и густоту, кончики пересыхают и, в конечном счете, длинные волосы становятся неприглядными.

Гладкие и плоские стрижки — потеря объема и блеска волос не позволяет получить красивый результат и привлекает внимание к признакам старения.

— потеря объема и блеска волос не позволяет получить красивый результат и привлекает внимание к признакам старения. Неподходящее окрашивание — слишком темный или слишком однородный цвет будет контрастировать с цветом лица и подчеркивать морщины.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать стрижку, которая лучше всего соответствует вашему типу фигуры и вашим вкусам, и пойти к своему парикмахеру, чтобы "творить чудеса". Делимся несколькими модными идеями причесок.

Укоротите для большего объема — короткие стрижки или стрижки средней длины создают иллюзию объема.

— короткие стрижки или стрижки средней длины создают иллюзию объема. Обрамление лица — очень важно структурировать стрижку, работая с разными длинами. Пряди должны повторять контур лица, чтобы смягчить черты и привлечь внимание к вашим сильным сторонам.

— очень важно структурировать стрижку, работая с разными длинами. Пряди должны повторять контур лица, чтобы смягчить черты и привлечь внимание к вашим сильным сторонам. Челка для маскировки морщин — хорошо подобранная челка может помочь скрыть лоб, который является одним из мест, наиболее отмеченных морщинами

Выберите подходящий цвет — обязательно оставайтесь в тонах, близких к вашему натуральному цвету, чтобы он гармонировал с цветом вашей кожи.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.