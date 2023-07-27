Стильно и лаконично: универсальные цвета маникюра, которые подойдут под любой образ (фото)

Это элегантные оттенки, которые всегда будут в моде

В этом сезоне модницам представили множество nail-тенденций, благодаря которым можно создать стильный маникюр на любой вкус. Но не стоит забывать о универсальных оттенках, которые будут идеально подходить под любой наряд.

В материале OBOZREVATEL рассказали, что в этот список входят как нюдовые цвета, начиная от молочного и заканчивая нежно-розовым, так и более яркие оттенки, привлекающие внимание.

Цвета маникюра, которые подойдут под любой наряд

Светло-сиреневый

Этот оттенок хорошо подходит под любой тип кожи и форму ногтей, а еще он придает нежности и легкости. Светло-сиреневый цвет выглядит неброско, но тем не менее довольно необычно и стильно.

Стильные варианты маникюра на лето

Красный

Такой цвет давно стал классикой, потому что сочетается с любим нарядом и придаст вашему образу энергии, яркости и сексуальности. Вы можете выбирать разные оттенки красного, ориентируясь на свое настроение.

Универсальные цвета маникюра под любой наряд

Земляной таур

Это универсальный нейтральный цвет, с которым можно экспериментировать и создавать необычные дизайны, добавляя другие земляные оттенки. Все зависит от вашего настроения и желания. Если хотите добавить насыщенности, тогда используйте более темные цвета, например, шоколадно-коричневый.

Какие цвета маникюра считаются универсальными

"Телеграф" писал ранее, какой маникюр сделать на лето в минималистичном стиле. Эксперты подсказали несколько стильных идей.