Стильно и лаконично: универсальные цвета маникюра, которые подойдут под любой образ (фото)
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Это элегантные оттенки, которые всегда будут в моде
В этом сезоне модницам представили множество nail-тенденций, благодаря которым можно создать стильный маникюр на любой вкус. Но не стоит забывать о универсальных оттенках, которые будут идеально подходить под любой наряд.
В материале OBOZREVATEL рассказали, что в этот список входят как нюдовые цвета, начиная от молочного и заканчивая нежно-розовым, так и более яркие оттенки, привлекающие внимание.
Цвета маникюра, которые подойдут под любой наряд
Светло-сиреневый
Этот оттенок хорошо подходит под любой тип кожи и форму ногтей, а еще он придает нежности и легкости. Светло-сиреневый цвет выглядит неброско, но тем не менее довольно необычно и стильно.
Красный
Такой цвет давно стал классикой, потому что сочетается с любим нарядом и придаст вашему образу энергии, яркости и сексуальности. Вы можете выбирать разные оттенки красного, ориентируясь на свое настроение.
Земляной таур
Это универсальный нейтральный цвет, с которым можно экспериментировать и создавать необычные дизайны, добавляя другие земляные оттенки. Все зависит от вашего настроения и желания. Если хотите добавить насыщенности, тогда используйте более темные цвета, например, шоколадно-коричневый.
"Телеграф" писал ранее, какой маникюр сделать на лето в минималистичном стиле. Эксперты подсказали несколько стильных идей.