Самые неудачные стрижки лета 2023: от чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старомодно (фото)

Этим летом стоит отказаться от одной вариации стрижки каре

Стилисты внесли некоторые популярные стрижки этим летом в список антитрендов. Так что если вы хотите обновить свой образ, не рискуя выглядеть странно и нелепо, лучше прислушаться к советам модных экспертов.

Какие стрижки стали немодными летом 2023 года, рассказывает today.ua. Речь идет об одной вариации каре и стрижки, которая стала мегапопулярной после одной стильной фотосессии с голливудской актрисой Николь Кидман.

Каре

Существует разнообразие вариантов стрижки каре, и если говорить о модных тенденциях, то в этом летом стоит избегать удлиненного боб-каре с прямым срезом. Если вы хотите иметь волосы, достигающие плеч, лучше выбрать стрижку "каскад". Однако, если каре опустится ниже середины шеи, можно оставить концы ровными.

Также следует избегать плотной челки с ровным срезом, так как такая стрижка может сделать глаза менее выразительными и подчеркнуть морщины. Каре или каскад без челки будут более подходящими вариантами для волос любого типа.

Стрижка "медуза"

Сегодня стоит отказаться от стрижки "медуза", где верхний слой волос укорачивается в форме округлого боба, а нижний остается длинным. Резкие перепады длины волос в этой прическе сейчас не в тренде. Предпочтение лучше отдать более симметричным стрижкам.

Ранее стрижка-медуза была очень популярной и объединяла вокруг себя всех: как азиатских "тиктокерш", так и известных личностей, наподобие Николь Кидман. Однако сейчас этот тренд потерял свою актуальность. Единственно, что молодые девушки могут решиться на эксперимент с этой прической, но перед этим стоит хорошенько обдумать свой выбор.

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. Также мы писали о немодном макияже — какие тренды устарели в летнем сезоне 2023 года.