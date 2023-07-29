Градиент, неоновая дымка и абстракция: как создать яркий и эффектный маникюр (фото)

Яркий маникюр способен подарить хорошее настроение

Есть оттенки маникюра, которые будет всегда в моде, потому что считаются универсальными, поскольку подходят под любой образ. Но если вы хотите выделяться из толпы этим летом и привлечь к себе внимание, тогда следует выбирать более броские и яркие цвета.

В материале Ledixbeauty nail-мастера подсказали несколько стильных вариантов маникюра, которые помогут подчеркнуть ваш образ и подзарядить положительными эмоциями.

Как создать стильный и яркий маникюр

Градиентный маникюр

Это техника, при которой, как правило, используется два цвета и один оттенок плавно переходит к другому. Выбирайте для градиентного маникюра яркие цвета, например, розовый, бирюзовый, желтый. Такой дизайн будет хорошо смотреться, как на коротких, так и длинных ногтях.

Стильный маникюр на лето 2023

Как создать градиентный маникюр

Абстрактный маникюр

Можно использовать при создании такого дизайна техники "мазки кистью", "брызги краски" и геометрические мотивы. Такой маникюр прибавит вам ярких красок и подчеркнет множество стильных аутфитов.

Модные идеи для создания яркого маникюра

Как создать абстрактный маникюр на лето

Маникюр с флоком

Можно придумать стильный дизайн при помощи флока, использовав небольшие "капельки" разной формы с зеркальной подложкой, а свободные ноготки покрасить каким-то ярким оттенком, например, желтым, голубым или розовым.

Как использовать флок в маникюре

Маникюр с неоновой дымкой

Дымчатый эффект на ноготках смотрится очень стильно, его можно выполнить в стиле омбре или с матовым покрытием. В любом случае такой маникюр точно привлечет к вам внимание. Можно сделать в такой технике как все ноготки, так и несколько, все зависит от вашего желания.

Идеи стильного маникюра на лето 2023

"Телеграф" писал ранее, какой маникюр сделать на лето в минималистичном стиле. Эксперты подсказали несколько стильных идей.