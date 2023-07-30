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Выбирайте жемчуг и массивные бусы: пять трендов украшений в 2023 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Замените украшения с монетками жемчугом Новость обновлена 30 июля 2023, 08:04
Замените украшения с монетками жемчугом. Фото instagram.com/disty_list

Аксессуары придают нашему имиджу индивидуальность

Украшения оказывают огромное влияние на настроение любого образа. В то время как джинсы, футболки, блейзеры и джемперы могут стать основными элементами, на которых строится стиль, модные аксессуары же придают нашему имиджу индивидуальность.

Персональный стилист Диана (disty_lis) рассказала, о каких украшениях стоит забыть этим летом. Также эксперт назвала аксессуары, которые могут стать актуальной модной альтернативой устаревшим украшениям.

Какие украшения в моде 2023

В 2023 году изящные варианты с нежными цветочками и стразами будут не в моде. Если вам хочется выглядеть стильно, обращайте внимание на коктейльные кольца с массивными камнями.

обручальные кольца

Украшения с монетками в стиле бохо пора выбросить или отложить в дальний ящик, заменив их жемчугом, который царит на ювелирной сцене уже довольно давно.

жемчуг

Многие считают, что серьги-капли – это классика. Заменить это украшение можно длинными серьгами, достигающими плеч, которые были более популярным ювелирным трендом на подиуме этого сезона.

серьги

Массивные бусы никогда не выйдут из моды. По крайней мере, в 2023 году они будут на пике популярности, добавляя нашим образам "изюминки". А вот бархатные чокеры лучше выбросить.

ожерелье

Неудобны являются браслеты с шармами в стиле Pandora. В этом году модные дизайнеры предлагают заменить их на массивные браслеты в виде манжетов, которые не только выглядят изысканно, но еще и не мешают жить.

браслеты

Также незаменимый атрибут летних образов – очки. Мы писали, на какие модели очков стоит обратить внимание в этом сезоне.

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#Мода #Украшения #Аксессуары #Тренды #Антитренды