Выбирайте жемчуг и массивные бусы: пять трендов украшений в 2023 году (фото)

Аксессуары придают нашему имиджу индивидуальность

Украшения оказывают огромное влияние на настроение любого образа. В то время как джинсы, футболки, блейзеры и джемперы могут стать основными элементами, на которых строится стиль, модные аксессуары же придают нашему имиджу индивидуальность.

Персональный стилист Диана (disty_lis) рассказала, о каких украшениях стоит забыть этим летом. Также эксперт назвала аксессуары, которые могут стать актуальной модной альтернативой устаревшим украшениям.

Какие украшения в моде 2023

В 2023 году изящные варианты с нежными цветочками и стразами будут не в моде. Если вам хочется выглядеть стильно, обращайте внимание на коктейльные кольца с массивными камнями.

Украшения с монетками в стиле бохо пора выбросить или отложить в дальний ящик, заменив их жемчугом, который царит на ювелирной сцене уже довольно давно.

Многие считают, что серьги-капли – это классика. Заменить это украшение можно длинными серьгами, достигающими плеч, которые были более популярным ювелирным трендом на подиуме этого сезона.

Массивные бусы никогда не выйдут из моды. По крайней мере, в 2023 году они будут на пике популярности, добавляя нашим образам "изюминки". А вот бархатные чокеры лучше выбросить.

Неудобны являются браслеты с шармами в стиле Pandora. В этом году модные дизайнеры предлагают заменить их на массивные браслеты в виде манжетов, которые не только выглядят изысканно, но еще и не мешают жить.

Также незаменимый атрибут летних образов – очки. Мы писали, на какие модели очков стоит обратить внимание в этом сезоне.