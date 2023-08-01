Не только леопард и зебра: десять идей, чтобы разнообразить маникюр стильным принтом (фото)
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Попробуйте сделать змеиные или черепаховые ногти
Если однотонный маникюр вам надоел, стоит обратить внимание на принт. Как бы не менялись тренды нейл-арта, анималистические расцветки остаются популярными. Леопард, зебра, жираф, змея… Выбор приятно впечатлит любую модницу.
"Телеграф" публикует стильные идеи маникюра с животным принтов. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.
Леопардовый принт уже стал классикой нейл-арта, да и зебра не исчезает из маникюрных тенденций. Более свежие варианты – черепаха и жираф. Не менее эффектно украсят ваши ногти змеиные расцветки.
Вы можете добавить одинаковый принт, тот же леопардовый или змеиный, на все ногти. Для большей яркости комбинируйте анималистические расцветки, покрывая каждый ноготь по-разному.
Какие принты маникюра в моде в 2023 году:
- Змеиный.
- Крокодиловый.
- Тигровый.
- Леопардовый.
- Черепаховый.
- Коровий.
- Зебра.
- Жираф.
- Бабочки.
Идеи маникюра с принтом
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