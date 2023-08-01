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Не только леопард и зебра: десять идей, чтобы разнообразить маникюр стильным принтом (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Анималистический дизайн в тренде Новость обновлена 01 августа 2023, 15:04
Анималистический дизайн в тренде. Фото Коллаж "Телеграфа"

Попробуйте сделать змеиные или черепаховые ногти

Если однотонный маникюр вам надоел, стоит обратить внимание на принт. Как бы не менялись тренды нейл-арта, анималистические расцветки остаются популярными. Леопард, зебра, жираф, змея… Выбор приятно впечатлит любую модницу.

"Телеграф" публикует стильные идеи маникюра с животным принтов. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.

Леопардовый принт уже стал классикой нейл-арта, да и зебра не исчезает из маникюрных тенденций. Более свежие варианты – черепаха и жираф. Не менее эффектно украсят ваши ногти змеиные расцветки.

Вы можете добавить одинаковый принт, тот же леопардовый или змеиный, на все ногти. Для большей яркости комбинируйте анималистические расцветки, покрывая каждый ноготь по-разному.

Какие принты маникюра в моде в 2023 году:

  • Змеиный.
  • Крокодиловый.
  • Тигровый.
  • Леопардовый.
  • Черепаховый.
  • Коровий.
  • Зебра.
  • Жираф.
  • Бабочки.

Идеи маникюра с принтом

Леопардовый маникюр
Яркий леопард
Змеиный маникюр
Гламурный питон
Маникюр с принтами
Суперяркий дизайн
Маникюр с бабочками
Жизнерадостные бабочки
Змеиный маникюр
Стильный неон
Леопардовый маникюр
Нестандартный леопардовый принт
Анималистический маникюр
Микс анималистических принтов
Черепаховый маникюр
Черепаховый маникюр
Тигровый маникюр
Как у тигра
Змеиный маникюр
Эффектный нейл-арт

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие оттенки лаков для ногтей актуальны в августе 2023 года. А еще мы писали, как освежить французский маникюр, если традиционный дизайн френча больше не нравится.

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