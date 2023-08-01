Не только леопард и зебра: десять идей, чтобы разнообразить маникюр стильным принтом (фото)

Попробуйте сделать змеиные или черепаховые ногти

Если однотонный маникюр вам надоел, стоит обратить внимание на принт. Как бы не менялись тренды нейл-арта, анималистические расцветки остаются популярными. Леопард, зебра, жираф, змея… Выбор приятно впечатлит любую модницу.

"Телеграф" публикует стильные идеи маникюра с животным принтов. Такой дизайн украсит ногти любых форм и длин.

Леопардовый принт уже стал классикой нейл-арта, да и зебра не исчезает из маникюрных тенденций. Более свежие варианты – черепаха и жираф. Не менее эффектно украсят ваши ногти змеиные расцветки.

Вы можете добавить одинаковый принт, тот же леопардовый или змеиный, на все ногти. Для большей яркости комбинируйте анималистические расцветки, покрывая каждый ноготь по-разному.

Какие принты маникюра в моде в 2023 году:

Змеиный.

Крокодиловый.

Тигровый.

Леопардовый.

Черепаховый.

Коровий.

Зебра.

Жираф.

Бабочки.

Идеи маникюра с принтом

Яркий леопард

Гламурный питон

Суперяркий дизайн

Жизнерадостные бабочки

Стильный неон

Нестандартный леопардовый принт

Микс анималистических принтов

Черепаховый маникюр

Как у тигра

Эффектный нейл-арт

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