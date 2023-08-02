И для длинных, и для коротких: идеальные цвета лака для каждого типа ногтей для лучшего маникюра (фото)

Эти лаки подходят для всех типов ногтей.

Маникюр — это важное украшение каждой женщины. Подчеркивая женственность, красивые и ухоженные ногти позволяют создать особый образ и подчеркивают элегантность ваших рук. И совсем неважно, короткие у вас ногти или длинные — идеальный маникюр можно подобрать всегда.

Определенные цвета могут подчеркнуть их и украсить ваши руки. Независимо от того, длинные у вас ногти или короткие, идеально вам подойдут темные оттенки, такие как темно-синий, черный или бордовый.

Эти цвета часто считаются зимними или осенними, однако никто не мешает сделать маникюр в таких тонах и в более теплую пору года. Главное, чтобы вам нравилось.

Также вы можете выбрать нюдовые, бежевые или даже пастельные оттенки, независимо от того, короткие у вас ногти или длинные. Обратите также внимание на молочно-белый лак или розовый нюд.

Более того, если вам нравится, когда на ногтях присутствует нейл-арт, то не нужно мучить себя и отращивать длину. Различные дизайны предназначены не только для тех, у кого длинные ногти, но и для владелиц коротких ноготков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие оттенки лаков для ногтей актуальны в августе 2023 года. А еще мы писали, как освежить французский маникюр, если традиционный дизайн френча больше не нравится.