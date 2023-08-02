Удачно дополнят любой гардероб: тренды сумок осень-зима 2023/2024 (фото)

Сумочку на осень можно начать выбирать уже сейчас

Несмотря на то, что лето еще побалует нас своим присутствием месяц, стилисты уже понемногу представляют осенние и даже зимние тренды. И сегодня мы хотим поговорить об аксессуарах, а именно о сумках.

Сумки нового осенне-зимнего сезона отличаются неподвластным времени стилю и удачно дополнят любой гардероб, пишет портал zleather.ua в Инстаграм. Стилисты советуют не откладывать покупки, и уже начинать активно работать над вашими гардеробами на осень-зиму 2023-2024.

Тренды сумок на осень-зиму 2023/2024

Сумки с небольшими ручками

Минималистичный дизайн и небольшие ручки делают их изящными и способными дополнить любой образ.

Сумки с цепями

В новом сезоне дизайнеры сделали ставку на сумки с ручками-цепями. Они не только делают сумку более эффектной и интересной: металлическая фурнитура улучшает даже простой образ.

Клатчи

За последние несколько лет клатчи отошли на второй план, но теперь они снова вернулись к главным трендам в коллекциях. Предлагаем выбрать более объемные варианты.

Сумки красного цвета

Дизайнеры представили множество огненно-красных сумок в коллекциях сезона осень-зима 2023/2024 – от аксессуаров через плечо до клатчей и кросбоди.

Сумка-ведро

Сумки-ведра триумфально возвращаются в новом сезоне, но теперь в новом прочтении. Jil Sander показали молочную плетеную версию, Bottega Veneta – черную сумку с контрастными швами, а Etro – карамельную модель с перфорацией.

Мягкие сумки

Мягкие сумки, которые можно было бы использовать как подушки, украсили осенние коллекции. Они ведь очень удобные и стильные.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать летний образ более эффектным. Маленькими секретами поделились стилисты. А еще мы рассказывали о главных трендах обуви в этом сезоне.