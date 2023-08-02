Подойдут как мужчинам, так и милым барышням: как носить шорты ниже колена (фото)

Такие бермуды не только подходят мужчинам, но и классно подчеркивают женские ножки

Один из главных модных трендов этого лета – это шорты-бермуды, спадающие ниже колен. Они набирают популярность среди многих модных инфлюансеров.

Шорты ниже колен вызывают много дискуссий: одни считают их "недостаточно женскими", другие утверждают, что они "укорачивают рост" и "прибавляют 10 лишних килограммов", отмечает персональный стилист Матвей Калугин. Впрочем, можно посмотреть на этот элемент летнего гардероба и без предубеждений.

Такие шорты – один из самых комфортных летних трендов. Что касается сочетаний, то здесь главная основа – это помнить о пропорциях образа.

Когда любая вещь завершается в районе колена или чуть ниже (не только шорты, но и юбки или верхняя одежда), она может исказить пропорции и укоротить силуэт. Так что беспроигрышными дополнениями к длинным бермудам будут:

Приталенные топы

Это боди, бра, корсет, майка, кроп-топ. То есть не объемная вещь, чтобы поиграть на этом контрасте и показать правдивую фигуру.

Оверсайз

В верхней части, но с точками фокуса. Например, рубашка оверсайз с окутанными рукавами и расстегнутыми пуговицами на воротнике, чтобы облегчить силуэт. Или куртка оверсайз, одетая на приталенный топ.

Массивная обувь, каблуки

Это поможет не только прибавить сантиметров роста, но и сбалансировать избыточный объем верхней части ног с нижней. Подойдут массивные кроссовки, хайтопы, ботинки, высокие казаки, лоферы, босоножки или мюли.

Посадка

Если вы хотите максимально нивелировать эффект от шорт, посадите их выше на талии и попробуйте заправлять верх (или выбирать укороченный).

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