Самый трендовый оттенок 2023 года: десять идей маникюра розового цвета, который не "вырвет глаз" (фото)

Необязательно покрывать ногти ярким розовым лаком, ведь есть более универсальные оттенки

На фоне популярности фильма "Барби" новую жизнь обрел розовый цвет. Однако не все любят тона а-ля вырви глаз, поэтому стоит обратить внимание на более сдержанные и спокойные оттенки розового.

"Телеграф" публикует десять стильных идей маникюра в розовых тонах. С таким нейл-артом преобразится любой ваш образ, а вы предстанете королевой трендов.

Нежно-розовые, пастельные оттенки розового, пудровый и дымчато-розовой: разнообразие палитры впечатляет. Найти альтернативу яркому и порой вызывающему тону а-ля Барби несложно.

Вы можете покрыть ногти одним лаком, выбрав тот, который понравится. Или же попробуйте добавить дизайн. Нейл-арт может быть лаконичным, к примеру, ваш маникюр разнообразят звезды, сердца и облака. Если хочется добавить блеска, то дополните дизайн золотистой фольгой. Мраморный маникюр – еще одна отличная идея для эффектного маникюра в 2023 году.

Идеи розового маникюра

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых анималистических принтах, который сделают ваш маникюр неповторимым этим летом. А еще мы писали, какие оттенки оказались на пике тенденций в августе и станут идеальным выбором для летнего нейл-дизайна.