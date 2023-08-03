Оставьте в прошлом завивку и короткое каре: 7 антитрендов стрижек 2023 (фото)

Также больше неактуальны некоторые виды челок

Давайте признаем, что некоторые парикмахерские решения могут оказаться совсем неудачными. Некоторые прически, которые были популярны давным-давно, все еще могут быть популярны сегодня, но всегда ли это правильный выбор?

В данном материале мы расскажем о тех стрижках, которые стали неактуальны к летнему сезону. Среди них: сессон, короткое каре с плотной челкой, классический боб и еще 4 антитренда стрижек 2023 года, пишет mega-music.

Сессон

Год назад эта прическа была в тренде, но теперь стоит признать, что она визуально создает впечатление пышности и выделяет второй подбородок.

Короткое каре с плотной челкой

Придает лицу более широкую форму. Сегодня актуальны мягкие и неровные челки.

Классический боб

Эта стрижка ассоциируется с ретро-стилем и все еще остается в моде, однако лучше избегать варианта с укороченными на затылке прядями.

Короткая и мелкая завивка

Многие не считают привлекательным сочетание короткой прически с большим объемом, такой стиль ассоциируется с модой прошлого века и напоминает о мамах, бабушках и старых учительницах.

Густая короткая челка в сочетании с любым вариантом прически

Уже давно устарела и вышла из моды. Только привлекательным девушкам из старых модных журналов она идет. Сегодняшний стиль — это челка-шторка или челка с неровной длинной.

Каре выше линии роста волос

Еще один вид каре, который вышел из моды.

Короткая неровная стрижка

Короткая стрижка со рваными краями тоже стала менее популярной.

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