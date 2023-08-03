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Оставьте в прошлом завивку и короткое каре: 7 антитрендов стрижек 2023 (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Короткая и мелкая завивка больше не в моде
Короткая и мелкая завивка больше не в моде. Фото Freepik

Также больше неактуальны некоторые виды челок

Давайте признаем, что некоторые парикмахерские решения могут оказаться совсем неудачными. Некоторые прически, которые были популярны давным-давно, все еще могут быть популярны сегодня, но всегда ли это правильный выбор?

В данном материале мы расскажем о тех стрижках, которые стали неактуальны к летнему сезону. Среди них: сессон, короткое каре с плотной челкой, классический боб и еще 4 антитренда стрижек 2023 года, пишет mega-music.

Сессон

Год назад эта прическа была в тренде, но теперь стоит признать, что она визуально создает впечатление пышности и выделяет второй подбородок.

Сессон

Короткое каре с плотной челкой

Придает лицу более широкую форму. Сегодня актуальны мягкие и неровные челки.

Короткое каре с плотной челкой

Классический боб

Эта стрижка ассоциируется с ретро-стилем и все еще остается в моде, однако лучше избегать варианта с укороченными на затылке прядями.

Классический боб

Короткая и мелкая завивка

Многие не считают привлекательным сочетание короткой прически с большим объемом, такой стиль ассоциируется с модой прошлого века и напоминает о мамах, бабушках и старых учительницах.

Короткая и мелкая завивка

Густая короткая челка в сочетании с любым вариантом прически

Уже давно устарела и вышла из моды. Только привлекательным девушкам из старых модных журналов она идет. Сегодняшний стиль — это челка-шторка или челка с неровной длинной.

Густая короткая челка

Каре выше линии роста волос

Еще один вид каре, который вышел из моды.

Каре выше линии роста волос

Короткая неровная стрижка

Короткая стрижка со рваными краями тоже стала менее популярной.

Короткая неровная стрижка

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. Также мы писали о немодном макияже — какие тренды устарели в летнем сезоне 2023 года.

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#Мода #Прически #Стрижки