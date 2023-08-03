Оставьте в прошлом завивку и короткое каре: 7 антитрендов стрижек 2023 (фото)
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Также больше неактуальны некоторые виды челок
Давайте признаем, что некоторые парикмахерские решения могут оказаться совсем неудачными. Некоторые прически, которые были популярны давным-давно, все еще могут быть популярны сегодня, но всегда ли это правильный выбор?
В данном материале мы расскажем о тех стрижках, которые стали неактуальны к летнему сезону. Среди них: сессон, короткое каре с плотной челкой, классический боб и еще 4 антитренда стрижек 2023 года, пишет mega-music.
Сессон
Год назад эта прическа была в тренде, но теперь стоит признать, что она визуально создает впечатление пышности и выделяет второй подбородок.
Короткое каре с плотной челкой
Придает лицу более широкую форму. Сегодня актуальны мягкие и неровные челки.
Классический боб
Эта стрижка ассоциируется с ретро-стилем и все еще остается в моде, однако лучше избегать варианта с укороченными на затылке прядями.
Короткая и мелкая завивка
Многие не считают привлекательным сочетание короткой прически с большим объемом, такой стиль ассоциируется с модой прошлого века и напоминает о мамах, бабушках и старых учительницах.
Густая короткая челка в сочетании с любым вариантом прически
Уже давно устарела и вышла из моды. Только привлекательным девушкам из старых модных журналов она идет. Сегодняшний стиль — это челка-шторка или челка с неровной длинной.
Каре выше линии роста волос
Еще один вид каре, который вышел из моды.
Короткая неровная стрижка
Короткая стрижка со рваными краями тоже стала менее популярной.
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