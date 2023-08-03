Как создать многослойный образ летом: 8 формул самого любимого приема модниц (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При создании многослойных аутфитов следует учитывать особенности фигуры
Может показаться, что в летнем гардеробе нет места для многослойности, но это далеко не так. Многослойность – это один из самых любимых приемов модниц, который не покидает нас и в летний сезон.
При создании многослойных аутфитов для достижения гармоничных пропорций следует обращать внимание на индивидуальные особенности фигуры. Если у вас есть объемные бедра, лучше избегать большого количества слоев в нижней части тела. Вместе с тем, если у вас активные плечи или грудь, следует добавлять дополнительные слои в верхнюю часть аккуратно и осторожно.
Эксперты из блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio рассказали о восьми формулах, благодаря которым ваш летний образ не будет скучным и однообразным.
Вязаная жилетка + футболка
Блейзер + жилет
Льняная рубашка + майка
Акцентный жакет + топ
Платье + рубашка на пояс
Оверсайз футболка + лонгслив
Колготки/белье на высокой посадке + юбка макси/джинсы на низкой посадке
Свитер на плече + футболка
Ранее "Телеграф" писал об актуальных трендах мини-платьев лета 2023 года. Выбираем обувь под длину наряда.