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Как создать многослойный образ летом: 8 формул самого любимого приема модниц (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Льняная рубашка стилизуется с летней майкой
Льняная рубашка стилизуется с летней майкой. Фото Freepik

При создании многослойных аутфитов следует учитывать особенности фигуры

Может показаться, что в летнем гардеробе нет места для многослойности, но это далеко не так. Многослойность – это один из самых любимых приемов модниц, который не покидает нас и в летний сезон.

При создании многослойных аутфитов для достижения гармоничных пропорций следует обращать внимание на индивидуальные особенности фигуры. Если у вас есть объемные бедра, лучше избегать большого количества слоев в нижней части тела. Вместе с тем, если у вас активные плечи или грудь, следует добавлять дополнительные слои в верхнюю часть аккуратно и осторожно.

Эксперты из блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio рассказали о восьми формулах, благодаря которым ваш летний образ не будет скучным и однообразным.

Вязаная жилетка + футболка

Вязаная жилетка + футболка

Блейзер + жилет

блейзер + жилет

Льняная рубашка + майка

льняная рубашка + майка

Акцентный жакет + топ

акцентный жакет + топ

Платье + рубашка на пояс

платье + рубашка на пояс
платье + рубашка на пояс

Оверсайз футболка + лонгслив

Оверсайз футболка + лонгслив

Колготки/белье на высокой посадке + юбка макси/джинсы на низкой посадке

колготки белье на высокой посадке + юбка макси джинсы на низкой посадке

Свитер на плече + футболка

Свитер на плече + футболка

Ранее "Телеграф" писал об актуальных трендах мини-платьев лета 2023 года. Выбираем обувь под длину наряда.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль #Летний гардероб