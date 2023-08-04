Вещи, которые делают вас старухой: Андре Тан назвал пять антитрендов (фото)

Джинсы в "облипон" и крикливые принты давно уже неактуальны

Мода очень быстро меняется, и то, что было очень популярно вчера, может стать абсолютно неактуальным сегодня. Однако этот процесс не столь радикален, поэтому стилисты заранее готовят списки трендов, которые будут выходить из моды, чтобы иметь возможность подготовиться к новому сезону.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал пять самых главных антитрендов в 2023 году. Особенно актуальна информация для тех барышень, кто боится выбрасывать лишнее из шкафа, потому что "все нужно": и свитерок с доисторических времен и джинсы с потертостями.

Трикотажные кофточки

Все эти ваши несчастные роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком — выбрасываем. Чего глаза не видят, того сердцу не жалко, как говорится.

Блузочки "красотулички"

Жабо, летучие мышки, безудержные розочки — все это на помойку. На смену этому приобретите себе несколько классических рубашек, и будет вам счастье.

Пришитые баски-юбки

Юбка-карандаш с баской, еще под плотные колготки. Девушки, срочно это убираем и выбираем легкие свободные юбки из натуральных и приятных к телу тканей.

Джинсы "в облипон"

Как много их все еще любят. И не ставим на них крест, есть хорошие модели. Но, пожалуйста, никаких потертостей и, конечно, разрезов на коленях… Базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее.

Футболки с крикливыми рисунками

Пожалуйста, избавьтесь от футболок с котами, львами, коронами и что там еще есть. Оставьте эти любимые вещи для дома, если так любите их. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так.

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. Также мы писали о немодном макияже – какие тренды устарели в летнем сезоне 2023 года.