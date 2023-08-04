Забудьте про мешковатую одежду: стильные советы для обладательниц пышных форм (фото)

Лишний вес не помеха быть стильной

У каждой девушки уникальная фигура со своими особенностями, и для того чтобы удачно подбирать одежду нужно учитывать не только под свои нужды, но и стилистически удачные и украшающие вас приемы. Важно понимать свои стильные стороны и знать определенные хитрости с помощью которых можно корректировать нюансы фигуры.

Стилист Юлия, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником fashion_notes_ua, поделилась полезными советами для обладательниц пышных форм. Зная эти приемы, вы сможете создавать стильные и невероятно красивые образы, которые будут подчеркивать ваши достоинства, и скрывать все то, что хотелось бы спрятать.

Как одеваться девушкам с пышными формами: советы

Выбирайте одежду подходящего размера, ориентир не бирки, а посадку: стрелки на брюках не должны разглаживаться, пиджаки не должны быть куцыми и обтягивать руки и т.д.

Не забывайте оголять узкие места: лодыжки, запястья, скулы, чтобы облегчить силуэт. Следите за талией: она должна быть на месте или даже выше, если фигура с животом.

Используйте верхний слой в расстегнутом виде: лучше более крепкий и держащий форму – этот прием визуально сужает талию и бедра, прикрывая их. Это может быть плотная рубашка, пиджак, джинсовая рубашка, удлиненный жилет, длинные прямые кардиганы, держащие форму.

Разрезы на платьях и юбках, асимметричный крой — придадут стройности.

Классно использовать костюмы, монохромные образы, длинные платья – это создает вертикаль цвета и вытягивает силуэт.

Учитывайте соразмерность: например на фоне крошечной аккуратной обуви пышные бедра будут выглядеть больше, поэтому лучше выбирать более массивную обувь.

Не используйте в образах ребристые активные фактуры, жатые или хилые материалы — они всегда создают дополнительный объем.

Объемные рукава, рукава-фонарики также добавляют объем в верхней части — обращайте на это внимание и решайте нужно ли вам это.

Край платья или юбки НЕ должен заканчиваться на самой широкой части ноги (как для мини, так и для меди длины): у каждого есть своя длина мини и меди, которая вам подходит.

Выбирайте корректирующее белье или гладкое, которое не будет впиваться в тело и не будет образовывать лишние складочки, а также не выделяться под одеждой (последнее вообще для любых фигур).

"Телеграф" писал ранее, как этим летом сделать свой образ стильным. Модницам подсказали несколько ценных советов.