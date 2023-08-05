Сочный оранжевый: стильные идеи маникюра, которому обзавидуются подруги (фото)

Оранжевый — хит сезона

Не успеем оглянуться, как лето уже закончится. Сейчас тот самый период, когда еще можно успеть многое и, конечно же, сделать яркий летний маникюр.

Летний дизайн ногтей предлагает огромное количество ярких вариаций, среди которых особенно выделяется маникюр с сочными оранжевыми оттенками и уникальными символами, характерными для теплого сезона.

Оранжевый цвет представляет собой промежуточный оттенок между желтым и красным, и окончательный эффект зависит от степени насыщенности этого цвета. Яркий оранжевый всегда приносит радость и оптимизм, помогая преодолеть скуку и душевные страдания.

Идеи маникюра с оранжевым цветом

Можно дополнить ногти, покрытые оранжевым лаком, любой деталью в стиле "металлического" оформления, такой как бусина, крупный блестящий элемент или узор.

Один из ключевых трендов 2023 года — это использование черных графических узоров. Вы можете адаптировать эту тенденцию под себя и сделать свою базу ярко-оранжевой, отказавшись от прозрачности.

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. Многие называют их уродливыми, так что откажитесь от них раз и навсегда.