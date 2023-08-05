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Как стильно носить яркие сумочки: модные примеры, как стилизовать акцентный аксессуар (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки - фото Новость обновлена 05 августа 2023, 21:03
Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки - фото. Фото Pexels

Советы, которые помогут вам всегда быть стильной

Лет 70 назад считалось, что цвет сумки должен обязательно совпадать с цветом обуви. Затем такое сочетание считалось антистильным. Давайте разбираться, что же в моде сейчас.

Как отмечает стилист Олеся Кирстя в своем модном блоге в Инстаграм, который она веет под ником kirstia.style, сегодня в моде и то, и другое. Поэтому можно снова совмещать цвет сумки и обуви, и оставаться при этом стильной. Однако и это еще не все.

Модный эксперт подготовила наглядные примеры, как стильно носить яркие акцентные сумочки, чтобы сделать свой образ трендовым и модным.

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Яркий цвет отлично смотрится в total black или total white аутфитах. Если образ исключительно в черно-белой гамме тоже можете смело добавлять акцентную сумочку в любом цвете.

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки
Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Луки в спокойной базовой гамме (бежевый цвет всех оттенков, деним, приглушенные цвета) тоже только выиграют от присутствия яркого акцента.

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки
Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Яркий цвет сумки можно сочетать с не менее яркими цветами в образе (помним, все цвета одной насыщенности прекрасно между собой миксуются).

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Еще один стильный прием – дублирование. Когда цвет сумки повторяет цвет в вашем образе (может совпадать, например, с цветом рубашки/брюк или с принтом на них).

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки
Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

И, конечно, total look, когда выдерживаем весь образ в одном ярком цвете – вариант для смелых.

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе сумок важно не только определиться с актуальным фасоном, а и обратить внимание на размер, качество, цвет. Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться.

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#Мода #Сумки #Стиль