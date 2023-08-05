Как стильно носить яркие сумочки: модные примеры, как стилизовать акцентный аксессуар (фото)

Советы, которые помогут вам всегда быть стильной

Лет 70 назад считалось, что цвет сумки должен обязательно совпадать с цветом обуви. Затем такое сочетание считалось антистильным. Давайте разбираться, что же в моде сейчас.

Как отмечает стилист Олеся Кирстя в своем модном блоге в Инстаграм, который она веет под ником kirstia.style, сегодня в моде и то, и другое. Поэтому можно снова совмещать цвет сумки и обуви, и оставаться при этом стильной. Однако и это еще не все.

Модный эксперт подготовила наглядные примеры, как стильно носить яркие акцентные сумочки, чтобы сделать свой образ трендовым и модным.

Как стильно сочетать яркие акцентные сумочки

Яркий цвет отлично смотрится в total black или total white аутфитах. Если образ исключительно в черно-белой гамме тоже можете смело добавлять акцентную сумочку в любом цвете.

Луки в спокойной базовой гамме (бежевый цвет всех оттенков, деним, приглушенные цвета) тоже только выиграют от присутствия яркого акцента.

Яркий цвет сумки можно сочетать с не менее яркими цветами в образе (помним, все цвета одной насыщенности прекрасно между собой миксуются).

Еще один стильный прием – дублирование. Когда цвет сумки повторяет цвет в вашем образе (может совпадать, например, с цветом рубашки/брюк или с принтом на них).

И, конечно, total look, когда выдерживаем весь образ в одном ярком цвете – вариант для смелых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе сумок важно не только определиться с актуальным фасоном, а и обратить внимание на размер, качество, цвет. Образ получится стильным, когда в нем будет все правильно сочетаться.