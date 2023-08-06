Барби позавидует: десять стильных идей маникюра в розовых тонах (фото)

Стиль Барби завоевывает даже нейл-дизайны

После выхода на экраны американского фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом розовый цвет стал очень популярен. Оттенки из его палитры и раньше присутствовали в нейл-трендах, но в 2023 году произошел настоящий бум.

Если вы создаете образ в стиле Барби, то розовый маникюр – обязательный элемент. "Телеграф" публикует десять стильных идей, чтобы подобрать трендовый дизайн маникюра в розовом цвете.

Палитра розового в этом сезоне приятно впечатляют. В моде как яркие оттенки, включая малиновый, так и более спокойные тона, даже пудровый. Вы можете покрыть ногти одним лаком, чтобы добиться "эффекта Барби".

Если хочется создать необычный нейл-арт, то добавьте к розовому тону другие оттенки. Это может быть универсальный белый или же неожиданный "компаньон", к примеру, зеленый.

Блеск, стразы и мерцание – еще один способ украсить розовые ногти. Самые смелые модницы добавляют абстракции, рисунки, трендовые сердца, принты и французские кончики.

Идеи маникюра в розовом цвете

Ранее "Телеграф" рассказывал о других модных оттенках маникюра. Лавандовый цвет омолодит ваши руки, а оранжевий нейл-дизайн добавит образу сочности и яркости.