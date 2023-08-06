Самые простые, но очень стильные образы с шортами: топ-8 для летней жары (фото)
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Шорты заслуженно получили свое место в летнем гардеробе
Летние шорты – неотъемлемая часть гардероба, необходимая в жаркую пору. Они позволяют создавать много увлекательных образов для любых ситуаций в жизни. Шорты являются абсолютно необходимым элементом летней одежды, без которой сложно представить хороший летний аутфит.
Шорты можно подобрать для любого стиля, потребностей и обстоятельств, если регулировать их длину и выбрать подходящую ткань и цвет. Персональный стилист Алена (watchingukraine) предлагает восемь простых и одновременно стильных и комфортных образов с шортами.
Подобранные варианты подходят для разных ситуаций – на каждый день, для путешествий, для отдыха и даже встреч, где не нужен строгий дресс-код.
Молочные шорты с ярким топом
Шорты с балетками
Шорты с рубашкой и на каблуке
Минималистичный образ с шортами и черной футболкой
Костюм с пиджаком
Расслабленный образ с шортами на резинке и сандалиями
Минималистичный образ с белой футболкой
Шорты с подворотами и структурированной сумкой
Ранее стилист назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества.