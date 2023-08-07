Если леопард надоел: топ-10 стильных идей маникюра с черепаховым принтом (фото)

Анималистический дизайн маникюра всегда актуален, но популярному леопардовому найдется альтернатива

Зебра, леопард, змея и не только – вечно актуальные анималистические принты, которые остаются в топе нейл-тенденций. Однако если популярные расцветки вам надоели, обратите внимание на стильную альтернативу – "черепаху".

"Телеграф" публикует десять идей маникюра с черепаховым принтом. Такой дизайн украсит и длинные, и короткие ногти, подойдет к любым формам.

Черепаховый принт сочетает в себе оттенки коричневого, бежевого, оранжевого и черного, имитируя рисунок на панцире животного. Вы можете сделать однотонное покрытие или расставить акценты, выделив несколько ногтей.

Черепаховый принт активный, яркий и самодостаточный. Тем не менее такой нейл-арт можно разнообразить. Отличная идея добавить тренд к традиционному французскому маникюру, подчеркнув кончики черепаховыми узорами.

Нейл-арт с черепаховым принтом может ограничиться природной теплой палитрой цветов. Для создания более эффектных дизайнов используйте дополнительные оттенки.

Идеи маникюра с черепаховым принтом

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