Девять ярких аутфитов, которые "раскрасят" ваш летний гардероб (фото)

Поскольку впереди нас еще ждут жаркие дни, можно обновить гардероб по сезону

Пока бренды постепенно начинают представлять свои осенние вещи, хотим напомнить, что впереди еще целый месяц лета. О многослойных образах мы уже писали, теперь настал черед ярких и легких луков, которые "раскрасят" ваш летний гардероб.

Эксперты модного блога pumpyourstyle.studio подготовили формулы образов, которые пригодятся при добавлении цвета в гардероб:

хроматическая (цветная) аксессуарная группа + ахроматическая (белая, серая, черная) одежда;

пастельный или ахроматический образ + цветной элемент;

вещь с принтом + дублирование цвета принта в аксессуарной группе;

микс принтов разных групп и цветов + дублирование цветов одного из принтов в аксессуарной группе;

использование комплементарной или аналоговой схемы для всего образа;

микс принтов одного цвета + ахроматические аксессуары и вещи.

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