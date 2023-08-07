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Девять ярких аутфитов, которые "раскрасят" ваш летний гардероб (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Окраска одежды играет важную роль в формировании стильного летнего вида
Окраска одежды играет важную роль в формировании стильного летнего вида. Фото Freepik

Поскольку впереди нас еще ждут жаркие дни, можно обновить гардероб по сезону

Пока бренды постепенно начинают представлять свои осенние вещи, хотим напомнить, что впереди еще целый месяц лета. О многослойных образах мы уже писали, теперь настал черед ярких и легких луков, которые "раскрасят" ваш летний гардероб.

Эксперты модного блога pumpyourstyle.studio подготовили формулы образов, которые пригодятся при добавлении цвета в гардероб:

  • хроматическая (цветная) аксессуарная группа + ахроматическая (белая, серая, черная) одежда;
  • пастельный или ахроматический образ + цветной элемент;
  • вещь с принтом + дублирование цвета принта в аксессуарной группе;
  • микс принтов разных групп и цветов + дублирование цветов одного из принтов в аксессуарной группе;
  • использование комплементарной или аналоговой схемы для всего образа;
  • микс принтов одного цвета + ахроматические аксессуары и вещи.
брюки
футболка юбка
майка брюки
рубашка шорты
купальник шорты
топ брюки
платье черное
футболка брюки
купальник брюки

Ранее стилист назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.

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#Мода #Стиль