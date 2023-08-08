Не хуже, чем у Барби: десять эффектных дизайнов маникюра, от которого все будут без ума (фото)

Барбибум захватил нейл-тенденции

Розовый цвет оказался на пике популярности после выхода фильма "Барби". Не обошел вниманием тренд и нейл-тенденции 2023 года.

"Телеграф" публикует десять эффектных и ярких идей маникюра в стиле Барби. Стильный дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти любых форм.

Стиль культовой куклы невозможно представить без розовых тонов. Вы можете полностью покрыть ногти розовым лаком, выбрав оттенок от яркого до приглушенного. Матовые, неоновые, блестящие топы: в моде все.

Другой вариант – сделать розовый цвет акцентом маникюра. Попробуйте обрамить ногтевую пластину контрастными линиями, добавить надписи, рисунки сердец или звезд, а также разнообразить дизайн абстракцией или декором — стразами, заклепками и камнями.

Идеи маникюра в стиле Барби

Огненный дизайн

Смелый нейл-арт

Розовый леопард

Стильные сердца

Яркое сочетание цветов

Трендовые надписи

Симпатичные звездочки

Модный цвет

Необычный дизайн

Эффектная розовая палитра

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде и другие цвета маникюра. Поэтому если стиль Барби вам не близок, то обратите внимание на следующие тренды. К примеру, свежо выглядят оранжевые оттенки на ногтях, а лавандовое покрытие ногтей, по словам нейл-мастеров, омолаживают руки.