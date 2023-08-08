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Не хуже, чем у Барби: десять эффектных дизайнов маникюра, от которого все будут без ума (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Розовый цвет – хит нейл-трендов Новость обновлена 08 августа 2023, 12:22
Розовый цвет – хит нейл-трендов. Фото Freepik

Барбибум захватил нейл-тенденции

Розовый цвет оказался на пике популярности после выхода фильма "Барби". Не обошел вниманием тренд и нейл-тенденции 2023 года.

"Телеграф" публикует десять эффектных и ярких идей маникюра в стиле Барби. Стильный дизайн украсит как длинные, так и короткие ногти любых форм.

Стиль культовой куклы невозможно представить без розовых тонов. Вы можете полностью покрыть ногти розовым лаком, выбрав оттенок от яркого до приглушенного. Матовые, неоновые, блестящие топы: в моде все.

Другой вариант – сделать розовый цвет акцентом маникюра. Попробуйте обрамить ногтевую пластину контрастными линиями, добавить надписи, рисунки сердец или звезд, а также разнообразить дизайн абстракцией или декором — стразами, заклепками и камнями.

Идеи маникюра в стиле Барби

Розовый маникюр
Огненный дизайн
Розовый маникюр
Смелый нейл-арт
Розовый маникюр
Розовый леопард
Розовый маникюр
Стильные сердца
Розовый маникюр
Яркое сочетание цветов
Розовый маникюр
Трендовые надписи
Розовый маникюр
Симпатичные звездочки
Розовый маникюр
Модный цвет
Розовый маникюр
Необычный дизайн
Розовый маникюр
Эффектная розовая палитра

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде и другие цвета маникюра. Поэтому если стиль Барби вам не близок, то обратите внимание на следующие тренды. К примеру, свежо выглядят оранжевые оттенки на ногтях, а лавандовое покрытие ногтей, по словам нейл-мастеров, омолаживают руки.

Теги:
#Маникюр #Барби