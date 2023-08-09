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Такой французский маникюр вы еще не делали: 15 стильных идей френча на любой вкус (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Френч может быть разным Новость обновлена 09 августа 2023, 17:04
Френч может быть разным. Фото Freepik

Добавьте к вашему нейл-арту трендовый декор или необычные оттенки

Французский маникюр остается в топе нейл-тенденций в любое время года. Какие бы тренды не появлялись, именно френч – любимый дизайн модниц.

"Телеграф" публикует 15 стильных идей французского маникюра. Если хочется освежить френч и сделать необычный дизайн ногтей, то обратите внимание.

Цвет – самый простой способ внести разнообразие во французский нейл-дизайн. Вместо белого лака используйте на кончиках ногтей один или несколько оттенков: ярких или пастельных – выбор за вами. Попробуйте нанести диагональные линии или сделать двойную окантовку ногтевой пластины вместо традиционной.

Весьма эффектно дополняет френч всевозможный декор. Рисунки, принты, стразы, камни, наклейки: не ограничивайте свою фантазию. Современные тенденции нейл-арта разнообразны, поэтому каждая девушка найдет свой вариант.

Идеи французского маникюра

Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Необычный французский маникюр
Цветной французский маникюр
Необычный французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр
Цветной французский маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать маникюр в стиле Барби. После успеха фильма о культовой кукле розовый цвет стал мегапопулярным. Но актуальны и другие оттенки, к примеру, сочный оранжевый цвет сделает ваш летний маникюр восхитительным.

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#Маникюр #Французский маникюр