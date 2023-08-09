Такой французский маникюр вы еще не делали: 15 стильных идей френча на любой вкус (фото)

Добавьте к вашему нейл-арту трендовый декор или необычные оттенки

Французский маникюр остается в топе нейл-тенденций в любое время года. Какие бы тренды не появлялись, именно френч – любимый дизайн модниц.

"Телеграф" публикует 15 стильных идей французского маникюра. Если хочется освежить френч и сделать необычный дизайн ногтей, то обратите внимание.

Цвет – самый простой способ внести разнообразие во французский нейл-дизайн. Вместо белого лака используйте на кончиках ногтей один или несколько оттенков: ярких или пастельных – выбор за вами. Попробуйте нанести диагональные линии или сделать двойную окантовку ногтевой пластины вместо традиционной.

Весьма эффектно дополняет френч всевозможный декор. Рисунки, принты, стразы, камни, наклейки: не ограничивайте свою фантазию. Современные тенденции нейл-арта разнообразны, поэтому каждая девушка найдет свой вариант.

Идеи французского маникюра

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