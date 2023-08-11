Без штанов и вездесущая сетка: 7 микротрендов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне (фото)
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Перед этим следует выяснить, нужна вам эта трендовая вещь или нет
Этим летом модный мир дает нам безграничное поле для стилистических экспериментов: палаццо или скинни, каблуки или балетки, макси или мини, или даже миди. Не обошли это разнообразие и микротренды.
Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio собрали 7 самых ярких летних микротрендов. Но прежде стоит ознакомиться с небольшим чек-листом, который поможет решить, покупать трендовую вещь или нет:
- Личный стиль. Если микротренд вам нравится и соответствует вашему личному стилю, можно задуматься о его приобретении.
- Функциональность. Подумайте над тем, подходит ли трендовая вещь к вашему повседневному, рабочему или вечернему гардеробу.
- Качество. Всегда обращайте внимание на качество: даже когда микротренд потеряет популярность, качественная одежда всегда найдет место в вашем гардеробе.
- Дерзость тренда. Чем дерзче тренд, тем труднее его стилизовать после того, как он выйдет из моды. Кроме того, акцентные вещи надоедают быстрее, чем более спокойные.
- Бюджет. Если вы просто хотите поэкспериментировать, обратите внимание на вещи из массмаркета, если же вы уверены в функциональности и соответствии тренда к личному стилю – можно подумать о приобретении более дорогой вещи.
1. Marmaidcore
2. Сетчатые балетки
3. Юбка в стиле 70-х
4. Без штанов
5. Кружево
6. Юбка-сетка
7. Черно-белые топы
Ранее стилист назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.