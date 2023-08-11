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Без штанов и вездесущая сетка: 7 микротрендов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Добавьте к образам новых звучаний Новость обновлена 11 августа 2023, 21:23
Добавьте к образам новых звучаний. Фото Freepik

Перед этим следует выяснить, нужна вам эта трендовая вещь или нет

Этим летом модный мир дает нам безграничное поле для стилистических экспериментов: палаццо или скинни, каблуки или балетки, макси или мини, или даже миди. Не обошли это разнообразие и микротренды.

Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio собрали 7 самых ярких летних микротрендов. Но прежде стоит ознакомиться с небольшим чек-листом, который поможет решить, покупать трендовую вещь или нет:

  • Личный стиль. Если микротренд вам нравится и соответствует вашему личному стилю, можно задуматься о его приобретении.
  • Функциональность. Подумайте над тем, подходит ли трендовая вещь к вашему повседневному, рабочему или вечернему гардеробу.
  • Качество. Всегда обращайте внимание на качество: даже когда микротренд потеряет популярность, качественная одежда всегда найдет место в вашем гардеробе.
  • Дерзость тренда. Чем дерзче тренд, тем труднее его стилизовать после того, как он выйдет из моды. Кроме того, акцентные вещи надоедают быстрее, чем более спокойные.
  • Бюджет. Если вы просто хотите поэкспериментировать, обратите внимание на вещи из массмаркета, если же вы уверены в функциональности и соответствии тренда к личному стилю – можно подумать о приобретении более дорогой вещи.

1. Marmaidcore

ожерелья
Русалки в тренде! Украшения в виде раковин подойдут к базовому гардеробу.

2. Сетчатые балетки

Сетчатые балетки

3. Юбка в стиле 70-х

белая юбка

4. Без штанов

Без штанов

5. Кружево

Кружевое платье

6. Юбка-сетка

Юбка-сетка

7. Черно-белые топы

Черно-белые топы

Ранее стилист назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.

Теги:
#Мода #Тренды