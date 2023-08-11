Без штанов и вездесущая сетка: 7 микротрендов, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне (фото)

Перед этим следует выяснить, нужна вам эта трендовая вещь или нет

Этим летом модный мир дает нам безграничное поле для стилистических экспериментов: палаццо или скинни, каблуки или балетки, макси или мини, или даже миди. Не обошли это разнообразие и микротренды.

Эксперты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio собрали 7 самых ярких летних микротрендов. Но прежде стоит ознакомиться с небольшим чек-листом, который поможет решить, покупать трендовую вещь или нет:

Личный стиль. Если микротренд вам нравится и соответствует вашему личному стилю, можно задуматься о его приобретении.

Функциональность . Подумайте над тем, подходит ли трендовая вещь к вашему повседневному, рабочему или вечернему гардеробу.

. Подумайте над тем, подходит ли трендовая вещь к вашему повседневному, рабочему или вечернему гардеробу. Качество . Всегда обращайте внимание на качество: даже когда микротренд потеряет популярность, качественная одежда всегда найдет место в вашем гардеробе.

. Всегда обращайте внимание на качество: даже когда микротренд потеряет популярность, качественная одежда всегда найдет место в вашем гардеробе. Дерзость тренда . Чем дерзче тренд, тем труднее его стилизовать после того, как он выйдет из моды. Кроме того, акцентные вещи надоедают быстрее, чем более спокойные.

. Чем дерзче тренд, тем труднее его стилизовать после того, как он выйдет из моды. Кроме того, акцентные вещи надоедают быстрее, чем более спокойные. Бюджет. Если вы просто хотите поэкспериментировать, обратите внимание на вещи из массмаркета, если же вы уверены в функциональности и соответствии тренда к личному стилю – можно подумать о приобретении более дорогой вещи.

1. Marmaidcore

Русалки в тренде! Украшения в виде раковин подойдут к базовому гардеробу.

2. Сетчатые балетки

3. Юбка в стиле 70-х

4. Без штанов

5. Кружево

6. Юбка-сетка

7. Черно-белые топы

Ранее стилист назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.