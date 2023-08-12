В моде – кожаное платье: тренды осени, которыми стоит пополнить свой гардероб (фото)

Экспериментируйте со своим стилем в будущем сезоне

Модные показы все еще остаются на волне элегантности, сдержанности и женственности, разбавленной щепоткой маскулинности и спорта. И нам это очень нравится. Ибо все же мы знаем главное правило точной стилизации — не зацикливаться на одном, а разбавлять свой стиль чем-то совершенно противоположным.

Например, романтику сочетать с гранжем, а женственность с маскулинностью, отмечает персональный стилист Алена (watchingukraine). Ознакомьтесь со списком 9 носибельных трендов на эту осень и экспериментируйте со своим стилем.

Тонкие кардиганы в стиле 1990-х

Кожаные платья на тонких бретельках

Туфли с острым мысом

Очки для зрения

Белые платья-рубашки

Мешковатые джинсы

Лоферы на высокой подошве

Кроссовки в стиле ретро

Белая футболка с принтом

Напомним, что стилист Матвей Калугин назвал 9 актуальных трендов шорт, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества. Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль.

Ранее стилист Ната Москаленко показала на своем примере, как носить белый костюмный жилет, чтобы было стильно.