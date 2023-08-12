Добавьте нотку элегантности: идеи нежного маникюра под любой образ (фото)

Еще такой маникюр омолодит внешний вид рук

Кому-то в конце лета хочется больше красок, поэтому он выбирает яркий маникюр, а кто-то отдает предпочтение более спокойным и нежным оттенкам. Если вы относитесь ко второй категории, тогда следует ознакомиться с несколькими идеями элегантного маникюра, который подойдет под любой образ.

В материале OBOZREVATEL представлено несколько вариантов, которые пользуются популярностью и помогут сделать ваши ручки более "молодыми" и ухоженными.

Пастельные тона

Обратите внимание на светло-розовый, мятный, бежевый, которые будут идеально смотреться, как на коротких, так и на длинных ноготках. Однотонный маникюр с пастельными тонами придаст свежести и элегантности. Плюс ко всему, он подойдет под любой тип кожи и наряд.

нежный маникюр на лето 2023

Глянцевое покрытие

Если хотите, чтобы ваши ручки выглядели более деликатно и имели "молодой" вид, тогда отдайте предпочтение спокойным оттенкам, но с глянцевым покрытием. С матовым топом маникюр будет смотреться не настолько свежо.

маникюр с глянцевым покрытием

Минималистичный дизайн

Можно использовать в дизайне нежный цветочный принт, нарисовать линии или точки, чтобы сделать маникюр более стильным и женственным, а также добавить ноготкам легкости. Сочетайте данные узоры с нюдовыми оттенками лаков и глянцевым топом.

маникюр с минималистычным дизайном

"Телеграф" писал ранее, какие цвета маникюра считаются универсальными. С их помощью можно подчеркнуть любой образ.