Главный маникюрный тренд осени: топ-10 идей в стиле латте, которые захочется повторить (фото)

Кофейные оттенки традиционно врываются в тренды накануне осеннего сезона

Яркие летние тенденции маникюра начинает терять популярность. На смену сочным цветам приходят более сдержанные оттенки. Один из главных трендов осеннего сезона – маникюр в стиле латте.

Какой маникюр в моде осенью 2023? "Телеграф" публикует десять стильных идей, чтобы ваши ногти были безупречны.

Кофейные и шоколадные оттенки всегда становятся популярнее в осенний период. В этот раз особенно актуален дизайн а-ля латте. Вы можете покрыть ногти одним тоном, начиная от бежевого и заканчивая карамельным лаком. Или же добавить декор, к примеру, в виде блесток или фольги.

Абстракция и плавные линии – отличный вариант, если хочется сделать модный осенний нейл-дизайн. Маникюр а-ля латте может разнообразить традиционный френч.

Идеи маникюра на осень 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить стандартный французский маникюр с помощью цвета и необычного дизайна. А еще мы делились трендовыми идеями маникюра в стиле Барби, ведь розовый цвет получил новую волну популярности после фильма о легендарной кукле.