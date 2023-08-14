Эти короткие стрижки превратят вас в старуху: антитренды, которые нужно избегать (фото)

Три прически, которые акцентируют внимание на ваших недостатках

Не каждая женщина решится на короткую стрижку. Однако согласно мнению специалистов, чем старше представительница прекрасного пола, тем более уместной становится короткая прическа, так как с возрастом волосы теряют свою плотность и блеск. Но следует осознавать, что даже небольшая длина волос может подчеркнуть возрастные черты еще сильнее, поэтому некоторые виды стрижек вошли в список антитрендов.

Им можно найти замену, пишет obozrevatel. Рассказываем, какие стили коротких стрижек не следует рассматривать, если вы стремитесь освежить свой образ и выглядеть более нежно.

Каре с прямой челкой

Аккуратные срезы всегда придавали возраст и подчеркивали даже самые мельчайшие морщины. А если объединить их с густой челкой, такая прическа точно придаст несколько лет. Более того, данная стрижка совсем не актуальна в 2023 году. Откажитесь от нее в пользу многослойных вариантов.

Маллет

В 70-х годах стрижка "маллет" была очень популярной среди музыкантов. Но так же, как и с ровным каре, эта модель подходит далеко не всем. Более того, женщины старше 30 могут не получить от нее желаемого омолаживающего эффекта.

Пикси

Пикси-стрижка раскрывает все области лица и позволяет окружающим видеть появившиеся морщинки, пигментные пятна и другие признаки старения кожи. Этот вид стрижки также создает более строгий и менее акцентированный на женственности образ. Если вы все же решаетесь на такую стрижку, стоит обдумать возможность удлиненной челки.

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