Модный маникюр лето 2023: каких узоров избегать, чтобы выглядеть стильно (фото)

Как не выглядеть дешево или старомодно этим летом

Модный маникюр с лаком для ногтей — это приятный маленький ритуал, который помогает нам чувствовать себя красиво и стильно. Профессионалы маникюрного дела создают на таком маленьком пространстве настоящие шедевры, которые привлекают взгляды и радуют глаз.

Портал santeplus поделился советами о том, какие узоры на ногтях не стоит делать этим летом. За исключением редких особенных случаев, они заставят вас выглядеть дешево или сделают старомодными.

Антиманикюрные тренды 2023 года

На самом деле, все это дело вкуса. Стразы и блестки, яркие цвета, инкрустация, идей очень много. Главное, избегать слишком экстравагантных моделей для неподходящих случаев. Не выбирайте слишком кричащий маникюр, если у вас, например, собеседование. Не перестарайтесь и соблюдайте меру.

Избегайте слишком ярких цветов на ногтях с узорами или их большого количества, кислотных или флюоресцентных тонов, которые придадут вашему маникюру дешевый вид.

Радужный маникюр

Маникюр со слишком яркими цветами

Слишком экстравагантно в повседневной жизни выглядит излишек блесток и страз. Забудьте об этом, кроме тех случаев, когда вы идете на дискотеку.

Диско-шар на ногтях

Глиттер на ногтях

И еще один антитренд для маникюра на лето 2023 — пример орнамента с цветами ручной работы. Такой орнамент выглядит слишком старомодно. Конечно, в том случае, если вы не создаете образ стильной светской дамы прошлого века для костюмированной вечеринки.

Маникюрный орнамент с цветами

Маникюр с цветами

Специалисты советуют выбирать для повседневного маникюра легкий дизайн ногтей в сдержанных оттенках. Например, один из главных трендов наступающего осеннего сезона – маникюр в стиле латте.