Как сделать маникюр гель-лаком дома: простые шаги

Рассказываем, как сделать маникюр гель-лаком, чтобы долго держался

Чтобы сделать гелевый маникюр в домашних условиях, можно использовать специальные наборы или подобрать необходимые компоненты по отдельности. Например, вы можете сделать гелевый маникюр френч или с классическим покрытием. Это хорошая идея, если у вас твердая рука и вы знакомы с правильной подготовкой ногтей и нанесением на них лака.

Если вы хотите домашний маникюр, портал santeplus предлагает пошаговые инструкции. Постарайтесь точно им следовать, чтобы получить результат, похожий на сделанный в салоне.

Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях

Шаг 1. Подготовьте ногти.

Важно подготовить ногти перед нанесением геля, так как после вы не сможете этого сделать, чтобы не испортить свой маникюр. Подпилите ногти, чтобы придать им нужную форму: круглую, овальную, миндалевидную, квадратную или заостренную.

Шаг 2. Нанесите масло для кутикулы.

Нанесите несколько капель масла для кутикулы и помассируйте ногти. Затем осторожно отодвиньте кутикулы, используя край пилочки. Вымойте руки, чтобы удалить любые следы масла, которые могут вызвать отслоение гелевых ногтей.

Шаг 3. Отполируйте ногти.

Осторожно отполируйте ногти специальной пилочкой-полировщиком. Так маникюр продержится дольше.

Шаг 4. Используйте спирт:

Перед нанесением геля протрите ногти спиртом, чтобы избавиться от пыли, оставшейся от полировки. Предпочтителен этиловый спирт 96%, который можно приобрести в аптеках.

Вымойте руки с мылом и теплой водой и тщательно высушите их.

Смочите ватный диск спиртом и осторожно протрите поверхность ногтей. Спирт быстро высыхает естественным путем.

Шаг 5. Как сделать маникюр гель-лаком, чтобы долго держался — нанесите базовое покрытие.

Этот шаг важен в маникюре. Без этого базового покрытия ваш гель не сможет хорошо сцепиться с ногтевой пластиной. Равномерно нанесите тонкий слой базового покрытия на весь ноготь, чтобы гель-лак полностью прилип. Затем используйте лампу для маникюра в течение примерно 30 секунд, чтобы высушить ноготь. Продолжительность может отличаться в зависимости от используемой лампы. Заметим, что после отвердения базовое покрытие остается липким, а не сухим.

Шаг 6. Нанесите гель-лак.

После застывания базового покрытия равномерно нанесите тонкий слой гель-лака на все ногти. Будьте осторожны, чтобы не наносить лак на кутикулу. Используйте лампу строго по таймеру, 30 секунд – обычная продолжительность.

Шаг 7. Нанесите верхнее покрытие.

Сверху гель-лака нанесите легкий слой верхнего покрытия. Тщательно обойдите лаком по кончикам ногтей и закрепите слой с помощью лампы. Нанесите несколько капель масла для кутикулы для хорошего увлажнения.

Шаг 8. Уход за ногтями.

После маникюра позаботьтесь о ногтях. Для этого помассируйте пальцы и кутикулу маслом. Это позволит подпитать кожу и предотвратить ее пересыхание. В дальнейшем избегайте слишком горячей воды, потому что она способствует быстрейшему отслоению лака.

Гелевый маникюр на короткие ногти наносится так же, как и на длинные. Ранее мы рассказывали, какие цвета лака идеально подойдут и для длинных, и для коротких ногтей.