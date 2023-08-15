От ярких бандан до заколок-бабочек: прически из 90-х, которые в тренде в 2023 году (фото)
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Такие прически носили многие мировые знаменитости
90-е — это эпоха, отмеченная расцветом поп-культуры, появлением MTV и всплеском бойз-бэндов. Десятилетие также во многом отмечено неотразимыми тенденциями в моде и прическах: от ярких бандан до заколок-бабочек, ободков и стильной бахромы, которые кстати возвращаются в 2023 году.
Как отмечает портал santeplus, многие образы и прически 90-х, которые носили Бритни Спирс, Джанет Джексон, Джей Ло, Дженнифер Энистон или Гвен Стефани, возвращаются в этом году, обновленные в более свежем и современном ключе, чтобы понравиться всем модницам. Давайте разбираться, что же возвращается.
Прически 90-х, которые будут в тренде в 2023 году
- Прическа с накладными косами
Такую прическу можно носить как с длинными, так и с короткими волосами, любой текстуры.
- Стрижка пикси
Бунтарка Вайнона Райдер запустила этот тренд в конце 90-х. Стрижка для самых смелых модниц.
- Микрокосички
В настоящее время вам не нужно иметь вьющиеся волосы, чтобы позволить себе эти длинные африканские косички.
- Бандана
Бандана — универсальный аксессуар, который можно носить разными способами.
- Небрежный пучок
В поисках комфорта и легкости укладки девушки 90-х часто щеголяли распущенными пучками. Тренд возобновился и в 2023 году.
"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.