Подчеркивают мужественность и элегантность: трендовые мужские стрижки 2023 года, которые стоит попробовать (фото)

Не забудьте адаптировать свой выбор в соответствии с формой вашего лица.

В мужских стрижках нет недостатка в источниках вдохновения. В первую очередь представители сильной половины человечества смотрят на футболистов, актеров и других великих деятелях, которые поднялись на самые высокие ступени.

Мы собрали для вас подборку стильных и функциональных мужских стрижек, которые точно сочетаются с чертами вашего лица, и подчеркнут вашу элегантность и мужественность.

Как подобрать идеальную стрижку по форме лица

Круглое лицо

Если у вас круглое лицо, идеально подойдут стрижки с высокой длиной на макушке и короткой боковой челкой.

Квадратное лицо

Если у вас квадратное лицо, современные V-образные прически помогут вам удлинить контуры лица.

Треугольное лицо

Если у вас треугольное лицо, лучше всего выбрать стрижку, короткую по бокам и объемную над головой. Этот стиль поможет вам выявить вашу стильную мужскую сторону.

Овальное лицо

Если у вас овальное лицо, вам подойдет практически любая стрижка. Чтобы смягчить длинные черты лица, хорошим вариантом будет густая челка.

Трендовые мужские прически 2023

Ранее мастер нейл-арта назвала антитренды маникюра. Также мы писали о немодном макияже — какие тренды устарели в летнем сезоне 2023 года.