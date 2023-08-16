Old money, барбикор и много сияния: тренды маникюра 2023 года, которые непревзойденно смотрятся на ногтях (фото)
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Накрашенные ногти помогают завершить красоту рук
Как вы знаете, мода в нашем мире быстро меняется. Есть скоротечные тренды, а есть те, что остаются с нами надолго или же превращаются в классику. Сегодня мы хотим поделиться с вами самыми стильными течениями в нейл-индустрии на данный момент.
Среди самых популярных — натуральность, все оттенки розового, а также очень много сияния. Подробнее — далее в материале.
Тренды маникюра 2023 года:
- На первом месте по популярности маникюр в стиле "Old money". К этому модному веянию относится нюд, френч и красный.
- Барбикор. Сюда относятся всевозможные оттенки розового. Яркий френч, блестки, слайдеры. В общем все в стиле "Barbie". Успевайте сделать новинку, пока она ещё актуальна.
- Маникюр с сиянием. Сюда относится хромированный и металлический эффекты, кошачий глаз, втирка, фольга, поталь, всевозможный шиммер, а также стразы.
- Градиент. У него появилось второе дыхание. Можно сделать быструю растушевку с помощью молочных оттенков гелей.
- Стемпинг. Рисунки в виде абстракций, всевозможные текстуры, звериный принт, надписи, граффити.
- 3D дизайны. Это объемные рисунки на ногтях. Делаются с помощью желеобразного геля.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как освежить стандартный френч с помощью стильных нейл-техник. А еще мы делились идеями маникюра в стиле Барби, ведь после выхода фильма о культовой кукле розовый цвет захватил тренды 2023 года.