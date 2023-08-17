Какое пальто купить на осень: главные тренды на верхнюю одежду в будущем сезоне (фото)
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Совсем скоро наступит осень, поэтому пора подумать о выборе куртки, пальто или стильного тренча
Не за горами сентябрь, который внесет коррективы в ваши образы. Невозможно представить осенний гардероб без актуальной верхней одежды, к тому же горячие тренды осени-2023 уже известны.
Пальто, тренч, куртка, жилет или бомбер – что в моде этой осенью? Подробнее говорится в блоге стилистки Анны Ляшенко в Instagram.
Так, в новом сезоне в моду возвращаются силуэты из 80-х и 90-х. Кроме того, в топе тенденций оказались изысканный минимализм с добавлением авангарда, эстетика "тихой роскоши". В осенних образах приветствуется много кожи, фактур и красного цвета.
Стилистка называет главные тренды осени 2023, которые касаются верхней одежды:
- Акцент на плечах и рукавах;
- Длина пальто до середины бедра или до колена, а также макси в пол;
- Кожаные и шерстяные жакеты-пальто оверсайз;
- Пальто с акцентными/меховыми воротничками, а также переходящими в капюшон;
- Кожаные тренчи с интересной фактурой и акцентными элементами;
- Тренчи в ретростиле;
- Бомберы с капюшонами – из шерсти, кожи и в стиле "преппи";
- Кожаные и шерстяные анораки;
- Кейпы;
- Необычные, яркие, разноцветные, авангардные, гипероверсайзные шубы из искусственного меха;
- Жилеты в качестве верхней одежды с активными карманами в милитаре стиле.
Тренды осени 2023
Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только о верхней одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.