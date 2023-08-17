Укр

Какое пальто купить на осень: главные тренды на верхнюю одежду в будущем сезоне (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тренч – король осеннего гардероба Новость обновлена 17 августа 2023, 00:04
Тренч – король осеннего гардероба. Фото Freepik

Совсем скоро наступит осень, поэтому пора подумать о выборе куртки, пальто или стильного тренча

Не за горами сентябрь, который внесет коррективы в ваши образы. Невозможно представить осенний гардероб без актуальной верхней одежды, к тому же горячие тренды осени-2023 уже известны.

Пальто, тренч, куртка, жилет или бомбер – что в моде этой осенью? Подробнее говорится в блоге стилистки Анны Ляшенко в Instagram.

Так, в новом сезоне в моду возвращаются силуэты из 80-х и 90-х. Кроме того, в топе тенденций оказались изысканный минимализм с добавлением авангарда, эстетика "тихой роскоши". В осенних образах приветствуется много кожи, фактур и красного цвета.

Стилистка называет главные тренды осени 2023, которые касаются верхней одежды:

  • Акцент на плечах и рукавах;
  • Длина пальто до середины бедра или до колена, а также макси в пол;
  • Кожаные и шерстяные жакеты-пальто оверсайз;
  • Пальто с акцентными/меховыми воротничками, а также переходящими в капюшон;
  • Кожаные тренчи с интересной фактурой и акцентными элементами;
  • Тренчи в ретростиле;
  • Бомберы с капюшонами – из шерсти, кожи и в стиле "преппи";
  • Кожаные и шерстяные анораки;
  • Кейпы;
  • Необычные, яркие, разноцветные, авангардные, гипероверсайзные шубы из искусственного меха;
  • Жилеты в качестве верхней одежды с активными карманами в милитаре стиле.

Тренды осени 2023

Образы с кейпами
Кейп
Образы с тренчами
Тренч
Верхняя одежда на осень
Акцент на плечи
Верхняя одежда на осень
Силуэты из прошлого
Образы с куртками
Жилет и куртка
Образы с пальто
Пальто
Образы с пальто
Трендовый фасон
Образы с жакетом
Жакет
Верхняя одежда на осень
Воротник и капюшон

Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только о верхней одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.

Теги:
#Тренды #Пальто #Верхняя одежда