Какое пальто купить на осень: главные тренды на верхнюю одежду в будущем сезоне (фото)

Совсем скоро наступит осень, поэтому пора подумать о выборе куртки, пальто или стильного тренча

Не за горами сентябрь, который внесет коррективы в ваши образы. Невозможно представить осенний гардероб без актуальной верхней одежды, к тому же горячие тренды осени-2023 уже известны.

Пальто, тренч, куртка, жилет или бомбер – что в моде этой осенью? Подробнее говорится в блоге стилистки Анны Ляшенко в Instagram.

Так, в новом сезоне в моду возвращаются силуэты из 80-х и 90-х. Кроме того, в топе тенденций оказались изысканный минимализм с добавлением авангарда, эстетика "тихой роскоши". В осенних образах приветствуется много кожи, фактур и красного цвета.

Стилистка называет главные тренды осени 2023, которые касаются верхней одежды:

Акцент на плечах и рукавах;

Длина пальто до середины бедра или до колена, а также макси в пол;

Кожаные и шерстяные жакеты-пальто оверсайз;

Пальто с акцентными/меховыми воротничками, а также переходящими в капюшон;

Кожаные тренчи с интересной фактурой и акцентными элементами;

Тренчи в ретростиле;

Бомберы с капюшонами – из шерсти, кожи и в стиле "преппи";

Кожаные и шерстяные анораки;

Кейпы;

Необычные, яркие, разноцветные, авангардные, гипероверсайзные шубы из искусственного меха;

Жилеты в качестве верхней одежды с активными карманами в милитаре стиле.

Тренды осени 2023

Кейп

Тренч

Акцент на плечи

Силуэты из прошлого

Жилет и куртка

Пальто

Трендовый фасон

Жакет

Воротник и капюшон

Чтобы ваш осенний образ был завершенным, подумайте не только о верхней одежде, а и об аксессуарах. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки выйдут в моду осенью и зимой этого года.