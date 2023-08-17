Как сделать так, чтобы волосы круто выглядели: пять полезных лайфхаков

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Знакомая ситуация, когда вот только помыл голову, а на следующий день она уже грязная, и при чем возникает ощущение, что ее не мыли год? Причина такого поведения волос в неправильном уходе. К примеру, вы банально неправильно чистите и ухаживаете за своей расческой.

Парикмахер-стилист Валерий Зеленин в своем блоге в Инстаграм поделился пятью лайфхаками, которые помогут вам научиться правильно ухаживать за своими волосами. Отметим, что эти советы универсальны, и подходят как мужчинам, так и женщинам.

Как правильно ухаживать за волосами

Не мойте голову очень горячей водой, потому что такое действие очень влияет на качество волос – они очень быстро жирнеют. Лучше мыть голову водой комнатной температуры.

Рекомендуется наносить шампунь 2 раза. Так как первый раз смывается жир, а второй – загрязнение.

Лучше мыть голову средствами без параметров и сульфатов, чтобы не вызывать нежелательной перхоти.

Аккуратно вытираем волосы, не трем сильно голову, а просто легонько промакиваем, чтобы полотенце только впитало лишнюю влагу.

Для лучшего эффекта, пользуйтесь средствами для укладки волос.

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