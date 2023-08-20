Укр

Маникюр осень 2023: топ-5 крутейших идей нейл-арта на сентябрь (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой маникюр считается стильным этой осенью Новость обновлена 20 августа 2023, 15:56
Какой маникюр считается стильным этой осенью. Фото Freepik

Сентябрь — время отказаться от классической осенней сдержанности

Новый сезон приближается быстро, и даже приверженцы классических осенних тонов этой осенью могут выбирать более увлекательный дизайн ногтей. И хотя сейчас популярно все, начиная цветочным нейл-артом и заканчивая таким видом, как "смокинг", не все узоры отвечают тренду "Маникюр 2023".

Согласно последним исследованиям, в сентябре станут популярны несколько трендов. Как пишет портал Whowhatwear, эти дизайны заставят вас побежать в салон.

Осенний маникюр 2023 — пять популярных трендов

  • 1. Блестящий френч
Серебристый блестящий французский маникюр
Фото: instagram.com/harrietwestmoreland

Французские ногти не теряют популярности, а блестящие — привлекают все больше поклонников. Этот дизайн дарит ощущения спокойной роскоши, и может стать выбором многих знаменитостей.

Синий блестящий французский маникюр
Фото: instagram.com/harrietwestmoreland

Если вы хотите добавить цветные нотки, не бойтесь выбрать яркий блеск. Например, как этот красивый голубой оттенок. Он прекрасно сочетается с мягким молочным оттенком маникюра, что делает его еще выразительнее.

  • 2. Металлическая детализация
Французский маникюр с золотыми украшениями
Фото: instagram.com/betina_goldstein

Металлик будет популярен в этом сезоне, и это также касается ногтей. Для этого стильного, шикарного дизайна выберите изящный подход, например, добавьте металлические заклепки на один или два ногтя. Также вы можете попробовать этот крутой французский нейл-арт.

Прозрачный маникюр с серебряными заклепками
Фото: instagram.com/iramshelton

Вы даже можете сделать разное расположение серебрянных заклепок или камешков на каждом ногте для уникального покрытия. Используйте прозрачное верхнее глянцевое покрытие, чтобы связать все вместе, и готово.

  • 3. Красочные французские советы
Синий французский маникюр
Фото: instagram.com/buffcs

Хотя френч — совсем не новый тренд, в последние месяцы его популярность значительно растет и все больше людей отдают предпочтение сдержанному нейл-арту. Чтобы немного разнообразить дизайн, выберите для "французских" кончиков ногтей веселый, красочный лак любого оттенка, который вы хотите.

Зеленый французский маникюр
Фото: instagram.com/buffcs

Синий и зеленый дизайны сейчас, безусловно, популярны. Но ближе к зиме скорее всего мы увидим, что люди предпочтут немного более темные цвета.

  • 4. Хромированный маникюр
Белый хромированный маникюр
Фото: instagram.com/iramshelton

Есть что-то потрясающее в хромированном маникюре. Эта тенденция начинает возвращаться, хэштег #chromenails имеет 1,1 млрд просмотров в TikTok и это количество продолжает расти. Бледно-розовые и молочно-белые блестящие дизайны особенно стильны и удобны, поскольку подходят к любому наряду.

Светлый хромированный маникюр
Фото: instagram.com/themaniclub

Что лучше всего в этом тренде? То, что он будет идеальным для будущего сезона вечеринок, поэтому не придется менять дизайн ногтей каждые несколько недель.

  • 5. Коричневый нейл-арт
Коричневый французский маникюр
Фото: instagram.com/nailartbyqueenie

Коричневый лак для ногтей набирает популярность полным ходом и этой осенью будет на пике. Есть много разных способов реализовать этот тренд, но такой коричневый французский маникюр однозначно является первым в списке.

Коричнево-черный контрастный маникюр
Фото: instagram.com/betina_goldstein

"Французские" советы не для вас? Почему бы не попробовать этот крутой дизайн "пополам" на некоторых пальцах, чтобы отразить осенние эмоции.

Ранее мы рассказывали, какие еще тренды маникюра 2023 года непревзойденно смотрятся на ногтях. На данный момент среди самых популярных — натуральность, все оттенки розового, а также очень много сияния.

Теги:
#Ногти #Маникюр