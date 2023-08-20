Маникюр осень 2023: топ-5 крутейших идей нейл-арта на сентябрь (фото)

Сентябрь — время отказаться от классической осенней сдержанности

Новый сезон приближается быстро, и даже приверженцы классических осенних тонов этой осенью могут выбирать более увлекательный дизайн ногтей. И хотя сейчас популярно все, начиная цветочным нейл-артом и заканчивая таким видом, как "смокинг", не все узоры отвечают тренду "Маникюр 2023".

Согласно последним исследованиям, в сентябре станут популярны несколько трендов. Как пишет портал Whowhatwear, эти дизайны заставят вас побежать в салон.

Осенний маникюр 2023 — пять популярных трендов

1. Блестящий френч

Французские ногти не теряют популярности, а блестящие — привлекают все больше поклонников. Этот дизайн дарит ощущения спокойной роскоши, и может стать выбором многих знаменитостей.

Если вы хотите добавить цветные нотки, не бойтесь выбрать яркий блеск. Например, как этот красивый голубой оттенок. Он прекрасно сочетается с мягким молочным оттенком маникюра, что делает его еще выразительнее.

2. Металлическая детализация

Металлик будет популярен в этом сезоне, и это также касается ногтей. Для этого стильного, шикарного дизайна выберите изящный подход, например, добавьте металлические заклепки на один или два ногтя. Также вы можете попробовать этот крутой французский нейл-арт.

Вы даже можете сделать разное расположение серебрянных заклепок или камешков на каждом ногте для уникального покрытия. Используйте прозрачное верхнее глянцевое покрытие, чтобы связать все вместе, и готово.

3. Красочные французские советы

Хотя френч — совсем не новый тренд, в последние месяцы его популярность значительно растет и все больше людей отдают предпочтение сдержанному нейл-арту. Чтобы немного разнообразить дизайн, выберите для "французских" кончиков ногтей веселый, красочный лак любого оттенка, который вы хотите.

Синий и зеленый дизайны сейчас, безусловно, популярны. Но ближе к зиме скорее всего мы увидим, что люди предпочтут немного более темные цвета.

4. Хромированный маникюр

Есть что-то потрясающее в хромированном маникюре. Эта тенденция начинает возвращаться, хэштег #chromenails имеет 1,1 млрд просмотров в TikTok и это количество продолжает расти. Бледно-розовые и молочно-белые блестящие дизайны особенно стильны и удобны, поскольку подходят к любому наряду.

Что лучше всего в этом тренде? То, что он будет идеальным для будущего сезона вечеринок, поэтому не придется менять дизайн ногтей каждые несколько недель.

5. Коричневый нейл-арт

Коричневый лак для ногтей набирает популярность полным ходом и этой осенью будет на пике. Есть много разных способов реализовать этот тренд, но такой коричневый французский маникюр однозначно является первым в списке.

"Французские" советы не для вас? Почему бы не попробовать этот крутой дизайн "пополам" на некоторых пальцах, чтобы отразить осенние эмоции.

Ранее мы рассказывали, какие еще тренды маникюра 2023 года непревзойденно смотрятся на ногтях. На данный момент среди самых популярных — натуральность, все оттенки розового, а также очень много сияния.