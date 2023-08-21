Будете выглядеть старше своих лет: две вещи, которые стилисты запрещают носить женщинам за 50

Полезные модные советы для женщин старше 50 лет.

Простое обновление гардероба — это один из "лайфхаков", который нужен женщинам, чтобы "сбросить" несколько лет со своего возраста. Однако многие не знают, как это правильно делать и допускают достаточно грубые ошибки, которые дают противоположный эффект.

Стилист отмечают две основных модные ошибки, которые женщинам старше 50 лет следует "перестать" совершать, иначе они рискуют выглядеть старыми. Об этом пишет издание Express.

Вещи, которые прибавляют возраст

Первый совет для женщин 50+ — не слишком потакайте моде, и прекратите носить одежду только для комфорта. Это не означает, что нужно полностью отказаться от удобной одежды, а просто обязательно сочетать ее с более привлекательными вещами.

Чтобы выглядеть моложе, сочетайте комфорт со стилем. Таким образом, обычная удобная толстовка, но в сочетании с трендовыми брюками, создаст более сбалансированный и стильный образ, который при всем будет еще и "молодить".

И вторая ошибка — женщинам старше 50 лет нужно прекратить носить мешковатую одежду. Такие вещи, из-за отсутствия каких-либо очертаний тела, заставят вас выглядеть старше, чем вы есть. А для тех, кто любит более свободные вещи, лучше всего сочетать их с чем-то облегающим.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.