Ногти "на миллион": стильные идеи маникюра, который выглядит дорого (фото)

Маникюр важная деталь нашего образа.

Ни для кого не секрет, что маникюр завершает образ. Признайтесь, что вы также частенько обращаете внимание на руки и ногти окружающих девушек. Волне возможно, что на ваш маникюр также могут посматривать, поэтому за руками важно следить.

И как отмечают многие нейл-мастера, "правильные" ногти могут помочь выглядеть на миллион. А точнее говоря, "правильные" дизайны и цвета маникюра. Делимся с вами тремя идеями, которые всегда смотрятся дорого.

Маникюр 2023: идеи "дорого" нейл-дизайна

Природные оттенки — молочный, бежевый, бледно-розовый и бледно-зеленый. Чем ближе к натуральным цветам, тем лучше.

Французский маникюр — сочетается с любыми образами и украшениями. С ним ручки выглядят аккуратно и красиво.

Оттенки красного — это классика. Красный смотрится дорого и не оставляет сомнений: перед нами роковая красотка.

Ранее мы рассказывали, какие еще тренды маникюра 2023 года непревзойденно смотрятся на ногтях. На данный момент среди самых популярных — натуральность, все оттенки розового, а также очень много сияния.