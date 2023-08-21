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Ногти "на миллион": стильные идеи маникюра, который выглядит дорого (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Маникюр 2023 - идеи “дорого” нейл-дизайна Новость обновлена 21 августа 2023, 13:47
Маникюр 2023 - идеи “дорого” нейл-дизайна. Фото Pexels

Маникюр важная деталь нашего образа.

Ни для кого не секрет, что маникюр завершает образ. Признайтесь, что вы также частенько обращаете внимание на руки и ногти окружающих девушек. Волне возможно, что на ваш маникюр также могут посматривать, поэтому за руками важно следить.

И как отмечают многие нейл-мастера, "правильные" ногти могут помочь выглядеть на миллион. А точнее говоря, "правильные" дизайны и цвета маникюра. Делимся с вами тремя идеями, которые всегда смотрятся дорого.

Маникюр 2023: идеи "дорого" нейл-дизайна

  • Природные оттенки — молочный, бежевый, бледно-розовый и бледно-зеленый. Чем ближе к натуральным цветам, тем лучше.
нюдовый маникюр
натуральный маникюр
бежевый маникюр
  • Французский маникюр — сочетается с любыми образами и украшениями. С ним ручки выглядят аккуратно и красиво.
французский маникюр
френч
  • Оттенки красного — это классика. Красный смотрится дорого и не оставляет сомнений: перед нами роковая красотка.
красный маникюр
бордовый маникюр
маникюр в красных тонах

Ранее мы рассказывали, какие еще тренды маникюра 2023 года непревзойденно смотрятся на ногтях. На данный момент среди самых популярных — натуральность, все оттенки розового, а также очень много сияния.

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#Мода #Маникюр