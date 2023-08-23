Модные тренды осени, которые стоит повторить: что будет актуально уже в следующем месяце (фото)

Рассмотрим общие тенденции, чтобы вы вдохновились осенними образами

Желая привлекать внимание, многие женщины стремятся добиться идеальности в своем внешнем виде. В поиске модного наряда на осенний сезон современные дамы готовы экспериментировать, не смотря ни на что. По мере приближения конца лета и прихода прохладной погоды возникает необходимость заменить легкие и воздушные наряды на более теплые, но безусловно такие же эффектные и комфортные.

Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала девять общих тенденций, которые будут в моде в следующем месяце. Вдохновитесь подборкой актуальных трендов на осень и тренируйте насмотренность, чтобы в будущем создавать безупречные образы.

Офисный шик

Асимметрия

Объемные плечи

Приталенный силуэт

Длина макси

Прозрачность

Костюмы

Кожа

Многослойность

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