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Модные тренды осени, которые стоит повторить: что будет актуально уже в следующем месяце (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Готовый суперстильный аутфит на осень 2023 года Новость обновлена 23 августа 2023, 09:24
Готовый суперстильный аутфит на осень 2023 года. Фото Freepik

Рассмотрим общие тенденции, чтобы вы вдохновились осенними образами

Желая привлекать внимание, многие женщины стремятся добиться идеальности в своем внешнем виде. В поиске модного наряда на осенний сезон современные дамы готовы экспериментировать, не смотря ни на что. По мере приближения конца лета и прихода прохладной погоды возникает необходимость заменить легкие и воздушные наряды на более теплые, но безусловно такие же эффектные и комфортные.

Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала девять общих тенденций, которые будут в моде в следующем месяце. Вдохновитесь подборкой актуальных трендов на осень и тренируйте насмотренность, чтобы в будущем создавать безупречные образы.

Офисный шик

костюм на женщинах

Асимметрия

девушки

Объемные плечи

пиджаки на девушках

Приталенный силуэт

приталенный жакет

Длина макси

макси юбка

Прозрачность

юбки на женщинах

Костюмы

костюмы

Кожа

кожаные брюки

Многослойность

пальто плащ

Также "Телеграф" писал, какие вещи неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль. А дизайнер Андре Тан назвал тренды женских джинсов к осени 2023 года.

Раньше мы рассказывали, как стильно носить костюмный трендовый жилет. Этот элемент гардероба имеет много вариантов современной стилизации.

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#Мода #Стиль #Тренды