Модные тренды осени, которые стоит повторить: что будет актуально уже в следующем месяце (фото)
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Рассмотрим общие тенденции, чтобы вы вдохновились осенними образами
Желая привлекать внимание, многие женщины стремятся добиться идеальности в своем внешнем виде. В поиске модного наряда на осенний сезон современные дамы готовы экспериментировать, не смотря ни на что. По мере приближения конца лета и прихода прохладной погоды возникает необходимость заменить легкие и воздушные наряды на более теплые, но безусловно такие же эффектные и комфортные.
Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала девять общих тенденций, которые будут в моде в следующем месяце. Вдохновитесь подборкой актуальных трендов на осень и тренируйте насмотренность, чтобы в будущем создавать безупречные образы.
Офисный шик
Асимметрия
Объемные плечи
Приталенный силуэт
Длина макси
Прозрачность
Костюмы
Кожа
Многослойность
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