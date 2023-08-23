Самые популярные стрижки 2023 года: топ-3 прически, которые не теряют актуальности (фото)

Важно, чтобы стрижка подходила вам и придавала уверенность в себе

Хотите немного обновить свой стиль и решили начать с прически, но не можете определиться со стрижкой? Вы пришли по адресу, ведь мы подобрали для вас самые трендовые варианты стрижек на 2023 год.

Парикмахер-стилист Алла Буличова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой из трех самых популярных и стильных причесок. Модный эксперт отмечает, что в любом случае выбор стрижки зависит от вашего типа волос, формы лица и личных предпочтений, поэтому не стоит бояться советоваться со своим мастером.

"Не бойтесь экспериментировать и создавать свой собственный образ" — советует Алла Буличова.

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Беспорядочное каре

Ведущим трендом женских причесок на лето 2023 года остается естественность, поэтому стрижка каре является идеальным вариантом. Эта легкая в уходе и укладке стрижка чрезвычайно популярна в этом году.

Боб с ровным срезом

Прямой боб, также известный как тупой боб, приобрела особую популярность в 2023 году. Эта стрижка выглядит стильно как на густых, так и на тонких волосах. Особенно модным вариантом боба на этот сезон является гладкий срез с пробором посередине.

Горшок

Поклонницам ретро-стиля и коротким волосам понравится стильная стрижка под горшок. Этот не закрывающий уши объемный стиль выглядит очень модно и привлекательно.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.