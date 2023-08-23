Топ-5 стилистических приемов, как разнообразить образ в стиле минимализм: вас будут рассматривать с ног до головы (фото)

Зная эти хитрости, вы сможете создавать красивые и комфортные минималистические наряды

Стиль минимализм бьет все рекорды вне зависимости от модных трендов и тенденций! Это действительно многогранное и не до конца оцененное по всем его заслугам направление, которое определенно заслуживает внимания всех модниц мира.

Стилист marinamartyniv в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой простых и понятных образов с отсылкой к минималистической эстетике. А также отметила несколько важных моментов, позволяющих сделать ваш образ в стиле минимализм интереснее, чтобы заставить окружающих рассматривать вас с ног до головы.

Как разнообразить образ в стиле минимализм:

1. Приложения и интересные элементы (носки, галстук, воротничок, повязка, поясок, аксессуарная группа, головной убор и т.д.).

2. Многослойность: следите, чтобы каждое следующее изделие было крепче предыдущего.

3. Комбинация материалов! Минимализм любит не только благородные цвета, но и долговечные материалы, которые с удовольствием можно миксовать.

4. Принты! И не слушайте никого, кто скажет, что минимализм не использует принты. Геометрия лежит на основе минимализма, поэтому используйте и миксуйте сполна.

5. Аксессуары! Можно и даже нужно, ведь портретная зона способна задать каждый раз совершенно другое направление, даже если изменения в образе не значительны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что завершить образ этим летом помогут трендовые аксессуары. В топе тенденций оказались чокеры-цветы, ленты, шнурки и другие стильные украшения.