Топ-5 стилистических приемов, как разнообразить образ в стиле минимализм: вас будут рассматривать с ног до головы (фото)
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Зная эти хитрости, вы сможете создавать красивые и комфортные минималистические наряды
Стиль минимализм бьет все рекорды вне зависимости от модных трендов и тенденций! Это действительно многогранное и не до конца оцененное по всем его заслугам направление, которое определенно заслуживает внимания всех модниц мира.
Стилист marinamartyniv в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой простых и понятных образов с отсылкой к минималистической эстетике. А также отметила несколько важных моментов, позволяющих сделать ваш образ в стиле минимализм интереснее, чтобы заставить окружающих рассматривать вас с ног до головы.
Как разнообразить образ в стиле минимализм:
1. Приложения и интересные элементы (носки, галстук, воротничок, повязка, поясок, аксессуарная группа, головной убор и т.д.).
2. Многослойность: следите, чтобы каждое следующее изделие было крепче предыдущего.
3. Комбинация материалов! Минимализм любит не только благородные цвета, но и долговечные материалы, которые с удовольствием можно миксовать.
4. Принты! И не слушайте никого, кто скажет, что минимализм не использует принты. Геометрия лежит на основе минимализма, поэтому используйте и миксуйте сполна.
5. Аксессуары! Можно и даже нужно, ведь портретная зона способна задать каждый раз совершенно другое направление, даже если изменения в образе не значительны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что завершить образ этим летом помогут трендовые аксессуары. В топе тенденций оказались чокеры-цветы, ленты, шнурки и другие стильные украшения.