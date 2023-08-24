Френч, шоколад и не только: топ-12 дизайнов маникюра, которые врываются в тренды этой осенью (фото)
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Осенью снова набирают популярность коричневые оттенки, но и серебристые нейл-дизайны актуальны
Кофейно-шоколадная палитра цветов, мерцание и серебро, классический френч: вот лишь несколько трендов маникюра осени 2023 года. Август вот-вот закончится, поэтому пора обратить внимание на новинки нейл-арта.
В будущем сезоне набирают популярность 12 тенденций, которые сделают ваши ногти неотразимыми. Об этом пишет Byrdie.
Ярко-оранжевые оттенки, популярные летом, становятся темнее, а красные – более глубокими. Традиционно на первый план выходят коричневый цвет и сдержанный дизайн.
Как бы не менялись нейл-тенденции, свое место занимает французский маникюр. Это может быть классический дизайн или интерпретация с матовым покрытием или цветными кончиками ногтей.
Осенние тенденции маникюра в этот раз весьма обширны, начиная от матового металлика и заканчивая "горячим шоколадом" на ногтях. Независимо от того, предпочитаете вы однотонное покрытие или полноценный нейл-арт, в сезоне осень-2023 каждая найдет что-то для себя.
Тренды маникюра осенью 2023
Матовый металлик
Горячий шоколад
Необычный френч
Классический французский маникюр
Металлический серый
Многослойность
Мерцание
Изумрудно-зеленый
Готические оттенки
Бархатный маникюр
Красная классика
"Голый" дизайн
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