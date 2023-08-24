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Френч, шоколад и не только: топ-12 дизайнов маникюра, которые врываются в тренды этой осенью (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 24 августа 2023, 17:14
Маникюр – важная часть образа. Фото pexels.com

Осенью снова набирают популярность коричневые оттенки, но и серебристые нейл-дизайны актуальны

Кофейно-шоколадная палитра цветов, мерцание и серебро, классический френч: вот лишь несколько трендов маникюра осени 2023 года. Август вот-вот закончится, поэтому пора обратить внимание на новинки нейл-арта.

В будущем сезоне набирают популярность 12 тенденций, которые сделают ваши ногти неотразимыми. Об этом пишет Byrdie.

Ярко-оранжевые оттенки, популярные летом, становятся темнее, а красные – более глубокими. Традиционно на первый план выходят коричневый цвет и сдержанный дизайн.

Как бы не менялись нейл-тенденции, свое место занимает французский маникюр. Это может быть классический дизайн или интерпретация с матовым покрытием или цветными кончиками ногтей.

Осенние тенденции маникюра в этот раз весьма обширны, начиная от матового металлика и заканчивая "горячим шоколадом" на ногтях. Независимо от того, предпочитаете вы однотонное покрытие или полноценный нейл-арт, в сезоне осень-2023 каждая найдет что-то для себя.

Тренды маникюра осенью 2023

Матовый металлик

Серебристые ногти

Горячий шоколад

Коричневый маникюр

Необычный френч

Французский маникюр

Классический французский маникюр

Французский маникюр

Металлический серый

Серебристые ногти

Многослойность

Белый маникюр

Мерцание

Перламутровый маникюр

Изумрудно-зеленый

Изумрудно-зеленый

Готические оттенки

Темный маникюр

Бархатный маникюр

Бархатный маникюр

Красная классика

Красный маникюр

"Голый" дизайн

Нежный маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать маникюр "на миллион". Есть несколько "правильных" дизайнов и цветов, которые всегда смотрятся дорого.

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#Маникюр #Тренды