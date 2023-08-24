Названа сумка, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе: трендовые модели осени (фото)

Так выглядит самая модная сумка осени 2023 года

Во время ажиотажа по отношению к американскому фильму "Барби", модницы сделали ставку на использование розовых оттенков в своей одежде, обуви и аксессуарах. Однако основным трендом осеннего сезона станет красная сумка, отличающаяся своей сексуальностью и гармонично сочетающаяся с основными цветами гардероба.

Об этом пишет vogue. Дизайнеры прогнозируют, что популярны будут сумки разнообразных фасонов. Также снова вернутся в тренд большие модели XXL.

Стилист Алена (watchingukraine) подготовила выборку актуальных сумок в красном цвете на разный бюджет. В списке присутствуют как украинские бренды, так и популярные модели люксового сегмента и мидл-маркета.

Красная сумка отлично впишется в любой стиль и ситуацию. Используйте ее для делового образа, берите с собой на занятие или романтическую встречу.

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