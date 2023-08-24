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Названа сумка, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе: трендовые модели осени (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Красная сумка стала главным трендом осени 2023 среди аксессуаров Новость обновлена 24 августа 2023, 21:12
Красная сумка стала главным трендом осени 2023 среди аксессуаров. Фото Freepik

Так выглядит самая модная сумка осени 2023 года

Во время ажиотажа по отношению к американскому фильму "Барби", модницы сделали ставку на использование розовых оттенков в своей одежде, обуви и аксессуарах. Однако основным трендом осеннего сезона станет красная сумка, отличающаяся своей сексуальностью и гармонично сочетающаяся с основными цветами гардероба.

Об этом пишет vogue. Дизайнеры прогнозируют, что популярны будут сумки разнообразных фасонов. Также снова вернутся в тренд большие модели XXL.

Стилист Алена (watchingukraine) подготовила выборку актуальных сумок в красном цвете на разный бюджет. В списке присутствуют как украинские бренды, так и популярные модели люксового сегмента и мидл-маркета.

Красная сумка отлично впишется в любой стиль и ситуацию. Используйте ее для делового образа, берите с собой на занятие или романтическую встречу.

сумка красного цвета
сумка красного цвета
сумка красного цвета
сумка красного цвета
красная сумка
красная сумка
красная сумка
красная сумка

Также "Телеграф" рассказывал, какие вещи в вашем гардеробе неактуальны. Они очень старят, создавая "бабушкин" стиль. Ранее дизайнер Андре Тан назвал тренды женских джинсов на осень 2023 года.

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#Мода #Сумки #Тренды #Красная сумка