Как одеваемся этой осенью: топ-14 трендов, чтобы собрать стильный образ (фото)
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В моду вернулись "широкие плечи" из 80-х, а деним не теряет актуальность с прошлых сезонов
Осень подкрадывается все ближе, поэтому пришло время заняться сезонным гардеробом. Есть все шансы быть королевой стиля в любую погоду, добавив несколько последних трендов в свои аутфиты.
Как модно одеваться осенью 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко. О топ-14 трендах сезона она пишет в Instagram.
Главные тренды сезона осень-2023:
- Стиль 80-90 годов, в том числе эстетика old money. Особенно эти тенденции отражаются на верхней одежде. Широкие плечи, объем в рукавах – главные маркеры.
- Эстетика 50-х годов. Женственные и роскошные образы тоже имеют место быть.
- Все оттенки красного и бежевого. Суперпопулярные цвета в будущем осеннем сезоне.
- Тотал деним. Тренд из прошлых сезонов все еще остается с нами.
- Клетка и горох в черно-белых сочетаниях. Вечно актуальные принты, не забываем.
- Длина до колена и макси. Обращаем внимание на особенно кроя, чтобы не носить устаревшие вещи.
- Костюмы в разных вариациях. Подобная вещь станет базовой в вашем гардеробе.
- Мех и его элементы на верхней одежде. Конечно, большинство модниц выбирают экоматериалы.
- Кожа. Традиционно осенью появляется обилие стильных (эко)кожаных вещей.
- Черно-белая палитра и офисный стиль. Не бойтесь экспериментов с образами.
Тренды осени 2023
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