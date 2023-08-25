Как одеваемся этой осенью: топ-14 трендов, чтобы собрать стильный образ (фото)

В моду вернулись "широкие плечи" из 80-х, а деним не теряет актуальность с прошлых сезонов

Осень подкрадывается все ближе, поэтому пришло время заняться сезонным гардеробом. Есть все шансы быть королевой стиля в любую погоду, добавив несколько последних трендов в свои аутфиты.

Как модно одеваться осенью 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко. О топ-14 трендах сезона она пишет в Instagram.

Главные тренды сезона осень-2023:

Стиль 80-90 годов, в том числе эстетика old money. Особенно эти тенденции отражаются на верхней одежде. Широкие плечи, объем в рукавах – главные маркеры.

Особенно эти тенденции отражаются на верхней одежде. Широкие плечи, объем в рукавах – главные маркеры. Эстетика 50-х годов. Женственные и роскошные образы тоже имеют место быть.

Женственные и роскошные образы тоже имеют место быть. Все оттенки красного и бежевого. Суперпопулярные цвета в будущем осеннем сезоне.

Суперпопулярные цвета в будущем осеннем сезоне. Тотал деним. Тренд из прошлых сезонов все еще остается с нами.

Тренд из прошлых сезонов все еще остается с нами. Клетка и горох в черно-белых сочетаниях. Вечно актуальные принты, не забываем.

Вечно актуальные принты, не забываем. Длина до колена и макси. Обращаем внимание на особенно кроя, чтобы не носить устаревшие вещи.

Обращаем внимание на особенно кроя, чтобы не носить устаревшие вещи. Костюмы в разных вариациях. Подобная вещь станет базовой в вашем гардеробе.

Подобная вещь станет базовой в вашем гардеробе. Мех и его элементы на верхней одежде. Конечно, большинство модниц выбирают экоматериалы.

Конечно, большинство модниц выбирают экоматериалы. Кожа. Традиционно осенью появляется обилие стильных (эко)кожаных вещей.

Традиционно осенью появляется обилие стильных (эко)кожаных вещей. Черно-белая палитра и офисный стиль. Не бойтесь экспериментов с образами.

Тренды осени 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых сумках осени 2023 года. С помощью аксессуаров ваши осенние образы будут завершенными.