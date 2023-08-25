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Как одеваемся этой осенью: топ-14 трендов, чтобы собрать стильный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Осень – время красивых аутфитов Новость обновлена 25 августа 2023, 09:01
Осень – время красивых аутфитов. Фото Freepik

В моду вернулись "широкие плечи" из 80-х, а деним не теряет актуальность с прошлых сезонов

Осень подкрадывается все ближе, поэтому пришло время заняться сезонным гардеробом. Есть все шансы быть королевой стиля в любую погоду, добавив несколько последних трендов в свои аутфиты.

Как модно одеваться осенью 2023 года, рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко. О топ-14 трендах сезона она пишет в Instagram.

Главные тренды сезона осень-2023:

  • Стиль 80-90 годов, в том числе эстетика old money. Особенно эти тенденции отражаются на верхней одежде. Широкие плечи, объем в рукавах – главные маркеры.
  • Эстетика 50-х годов. Женственные и роскошные образы тоже имеют место быть.
  • Все оттенки красного и бежевого. Суперпопулярные цвета в будущем осеннем сезоне.
  • Тотал деним. Тренд из прошлых сезонов все еще остается с нами.
  • Клетка и горох в черно-белых сочетаниях. Вечно актуальные принты, не забываем.
  • Длина до колена и макси. Обращаем внимание на особенно кроя, чтобы не носить устаревшие вещи.
  • Костюмы в разных вариациях. Подобная вещь станет базовой в вашем гардеробе.
  • Мех и его элементы на верхней одежде. Конечно, большинство модниц выбирают экоматериалы.
  • Кожа. Традиционно осенью появляется обилие стильных (эко)кожаных вещей.
  • Черно-белая палитра и офисный стиль. Не бойтесь экспериментов с образами.

Тренды осени 2023

Красная и бежевая одежда
Клеточка и горох в одежде
80-е и 90-е в одежде
Черно-белая одежда
Костюмы женские
Одежда в стиле 50-х
Одежда из денима
Одежда из кожи и меха
Тренды осени

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых сумках осени 2023 года. С помощью аксессуаров ваши осенние образы будут завершенными.

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