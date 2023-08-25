Какой маникюр сделать осенью 2023 года: топ-3 актуальных и трендовых дизайнов ногтей, которые вас покорят (фото)

Осень несет с собой более темную и приглушенную цветовую палитру

Лето подходит к своему завершению, и вместе с собой эта пора забирает яркие и сочные цвета, оставляя более приглушенные и нейтральные оттенки. Это не значит, что вы должны от них отказываться полностью, однако тренды осеннего маникюра диктуют более спокойные дизайны.

Тем более, что более спокойный и нейтральный маникюр 100% будет сочетаться с любым вашим нарядом. Телеграф подготовил для вас подборку стильных дизайнов ногтей на осень 2023 года, которые будут отлично выглядеть на ваших руках. Всего стилисты выделяют три основных тренда.

Также стоит отметить, что если вы поклонница коротких ногтей, то они будут выглядеть более аккуратными, если вы выберете один из следующих осенних трендов. Обладательницам длинных ногтей намного проще — вам подойдет все!

Что носим на ногтях этой осенью?

Глубокие, натуральные оттенки: винный ,черный, деним, шоколад и похожие.

Так же сохраняется тренд на натуральные ногти: молочные, бежевые базы.

Если хочется дизайна, отдавайте предпочтение геометрии, тонким линиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать маникюр "на миллион". Есть несколько "правильных" дизайнов и цветов, которые всегда смотрятся дорого.