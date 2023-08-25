Самые модные стрижки осени и зимы 2023 года: прически, которые подарят вашим волосам новую жизнь (фото)

В 2023 году стилисты приготовили для вас много сюрпризов.

В летний период наши волосы тоже берут отпуск и наслаждаются солнцем, бассейном и пляжем. Но они также подвергаются испытаниям: ультрафиолетовые лучи, хлор, песок и соленая вода… Поэтому с наступлением более холодных сезонов желательно порадовать свою голову новой или хотя бы обновленной стрижкой.

Частое посещение салона необходимо не только для того, чтобы улучшить свой образ с помощью красивой стрижки или подправить цвет, но и, прежде всего, для выполнения целенаправленных процедур и процедур, чтобы усилить увлажнение и питание ваших волос, чтобы они снова стали более здоровыми.

Почему бы не начать новый сезон с новой стрижкой? Мы собрали для вас топ-5 свежих, современных, стильных и очень красивых причесок, которые будут на пике актуальности осенью и зимой 2023 года.

Модные стрижки осени и зимы 2023

Боб средней длины

Многослойный боб

Текстурированный шэгги

Пикси

Длинные волосы с челкой, обрамляющей лицо

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.