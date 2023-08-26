Идеальный кардиган 2023: варианты для вашего осеннего гардероба (фото)

Модные бренды предлагают уйму вариантов для женщин в новом сезоне

Элегантные и актуальные кардиганы предоставляют прекрасній шанс не только согреться, но и разнообразить осенний гардероб, добавив завершенности и свежести вашему облику. Кардиганы прекрасно вписываются в любой стилевой контекст, что облегчает их гармоничное сочетание с современными нарядами, позволяя выглядеть стильно и модно каждый день.

Бренд Джиджи Хадид Guest In Residence всего за год своего существования стал популярным, благодаря качественному кашемиру и разнообразным цветам, отмечают эксперты блога о моде и стиле MODEISME. У брендов Ganni и Farm Rio есть интересные принтовые решения, а без моделей Khaite невозможно представить осенний гардероб.

Украинские трикотажные бренды также предлагают множество вариантов: оранжевые KNITLAB, базовые модели Udana и трендовая сейчас сетка Sage Limited. Их творения наши читательницы могут увидеть на фото ниже. Именно эти варианты могут придать вашему осеннему гардеробу свежести, они подходят для стильных образов и на каждый день.

Трендовые варианты кардиганов на осень 2023

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