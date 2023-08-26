Снимите это немедленно: тренды обуви, которые больше неактуальны осенью 2023 (фото)

Спрячьте подальше в гардероб и не высовывайте до следующих сезонов

Балетки и ботильоны — обувь, которая снова в моде, тогда как яркие кроссовки, сапоги с гармошкой на голенище и другие обувные тренды теперь стоит убрать вглубь шкафа до лучших времен.

Некоторые обувные тенденции радуют своим возвращением, в то время как недавно актуальные стили ушли в тень популярности. Среди неактуальных моделей осени-2023 — цветные кроссовки, сапоги с гармошкой на голенище, круглый носок, ботинки с массивной подошвой и армейские ботинки, пишут "Факты".

Цветные кроссовки

Модные тенденции изменились, и теперь яркие многоцветные кроссовки, обувь с разноцветными полосами и даже неоновые варианты ушли на задний план. Также ушла в прошлое яркая демонстрация брендовых логотипов.

Сапоги с гармошкой на голенище

В настоящее время мода на такие сапоги ушла на второй план. Если вам нравятся с гармошкой на голенище, лучше выбрать более простые модели с прямым голенищем или классические варианты без излишних складок.

Круглый носок

Хотя острые носки вернулись в тренд, стилисты сомневаются, что обувь с округлым носком так быстро исчезнет из повседневной моды. Ведь такая обувь намного более комфортабельна по сравнению с острой, но и может выглядеть немного устаревшей.

Ботинки с массивной подошвой

В прошлом году особенно популярными стали ботинки с массивной "тракторной" подошвой, часто выделяющиеся контрастным цветом. Если вы разделяете любовь к этой обуви, то в настоящее время особенно актуальны ботинки-челси или классические ботильоны с устойчивым невысоким каблуком.

Армейские ботинки

Когда-то армейские ботинки со шнуровкой были на пике популярности. Однако к осени 2023 года эта мода ушла на убыль. Вместо них неожиданно пришел новый тренд — мотоциклетные ботинки и более минималистичные варианты, такие как челси.

Напомним, что так же кроссовки на танкетке, спортивные босоножки, плоские платформы и некоторые другие модели обуви больше не являются актуальными и не пользуются популярностью.