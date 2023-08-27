Просто загляните в шкаф: как комбинировать вещи, чтобы выглядеть стильно в сентябре

Стилист назвал девять интересных приемов, которые сделают ваш образ модным

С приближением сентября мы можем чаще задумываться о сложных и многослойных образах. Профессионалы уже предлагают множество идей, как собрать стильный образ этой осенью.

Стилист Матвей Калугин отмечает, что этой осенью можно поиграть с трендами и создать действительно впечатляющие стилизации. При этом вовсе не обязательно покупать конкретные трендовые вещи, чтобы освежить свой гардероб. Можно воспользоваться этими стилистическими приемами даже с тем, что у вас есть в шкафу.

Как сочетать вещи между собой — советы стилиста

Сарафан на рубашку или лонгслив — формула не нова, но выглядит такой образ глубже и интереснее, чем с привычным платьем. Основное правило: выбирайте сарафан плотнее и объемнее нижнего слоя образа. Рубашка вокруг бедер — подойдет любая мягкая рубашка, фланелевая, вискозная. Так вы придадите образу непринужденность и озорство. Шарф как верхняя одежда. Это будет альтернативой дорогостоящим кейпам и пончо и классным приемом для начала осени. Но шарф должен быть достаточно широким, чтобы вы имели возможность по-разному драпировать его. Гипертрофированные плечи. Если все ваши вещи сидят четко по фигуре, то можете воспользоваться пиджаком своего бойфренда, подхватив трендовую эстетику объемных плеч 80-х годов. Гольфы под туфли. В сочетании с длиной мини будет акцентирована утонченность ног. "Думаю, у многих есть пара высоких носков, которая где-то там залежалась", — шутит стилист. Видимое нижнее белье, очевидно, что на теплую осень. Можно либо преднамеренно выбирать полупрозрачные вещи, либо приспустить низ или верх, чтобы выглядывало белье. Конечно, оно должно быть подобрано таким образом, чтобы гармонировать со стилизацией в целом. Наслоение массивных украшений. Вы можете совместить все свои цепочки и массивные бусы. Хотя бы в качестве эксперимента перед зеркалом! Шоппер вместо клатча. Такую объемную сумку в гардеробе имеет большинство, а вот носить под руку ее не принято. Конечно, это не очень удобно, поэтому пробуем в выходной день и не накладываем кирпичи внутрь сумки. Низкая посадка пояса. Визуально будет акцентировать и увеличивать бедра, это следует понимать. Неистово меняет настроение образа, добавляет трендовую нотку. Таким образом можно носить любой свой ремень или даже веревку.

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