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С таким френчем ваши ногти будут сиять: топ-10 стильных идей неклассического французского маникюра (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Серебро и френч сочетаются идеально Новость обновлена 27 августа 2023, 16:48
Серебро и френч сочетаются идеально. Фото Коллаж "Телеграфа"

Освежить традиционный французский нейл-дизайн можно с помощью серебристого лака для ногтей

Тенденции маникюра меняются каждый сезон, но французский нейл-арт всегда остается актуальным. Однако, чтобы освежить классическое сочетание, попробуйте добавить на ногти сияние с помощью трендового оттенка металлик.

"Телеграф" публикует стильные идеи французского маникюра в неклассическом исполнении. Особенность такого френча – серебристый декор, который украсит ногти любых длин и форм.

Так, французский маникюр – база нейл-арта, но традиционное сочетание нюдовой основы и белых кончиков может надоедать. Чтобы внести разнообразие, стоит добавить к дизайну серебристый оттенок.

Вы можете покрыть кончики ногтей не белым, а серебристым лаком. Переливание металлика эффектно украсит ваши ногти. Не менее отличная идея – добавить серебристый декор, чтобы ваши ногти мерцали, словно бриллианты. Стразы, камни и блестки уместны в нейл-дизайне не только в новогодние праздники. А вот поталь или фольга помогут создать фактурность.

Необычные идеи французского маникюра

Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр
Серебристый французский маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных тенденциях маникюра этой осенью. Кроме шоколадных тонов, которые как всегда врываются в тренды, есть много других интересных идей для вдохновения модницам в будущем сезоне.

Теги:
#Маникюр #Французский маникюр