С таким френчем ваши ногти будут сиять: топ-10 стильных идей неклассического французского маникюра (фото)

Освежить традиционный французский нейл-дизайн можно с помощью серебристого лака для ногтей

Тенденции маникюра меняются каждый сезон, но французский нейл-арт всегда остается актуальным. Однако, чтобы освежить классическое сочетание, попробуйте добавить на ногти сияние с помощью трендового оттенка металлик.

"Телеграф" публикует стильные идеи французского маникюра в неклассическом исполнении. Особенность такого френча – серебристый декор, который украсит ногти любых длин и форм.

Так, французский маникюр – база нейл-арта, но традиционное сочетание нюдовой основы и белых кончиков может надоедать. Чтобы внести разнообразие, стоит добавить к дизайну серебристый оттенок.

Вы можете покрыть кончики ногтей не белым, а серебристым лаком. Переливание металлика эффектно украсит ваши ногти. Не менее отличная идея – добавить серебристый декор, чтобы ваши ногти мерцали, словно бриллианты. Стразы, камни и блестки уместны в нейл-дизайне не только в новогодние праздники. А вот поталь или фольга помогут создать фактурность.

Необычные идеи французского маникюра

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных тенденциях маникюра этой осенью. Кроме шоколадных тонов, которые как всегда врываются в тренды, есть много других интересных идей для вдохновения модницам в будущем сезоне.